Potsdam

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Auffrischimpfungen wegen der Omikron-Variante des Coronavirus bereits nach mindestens drei statt nach sechs Monaten. Die Empfehlung zum verkürzten Impfabstand gelte ab sofort für Erwachsene ab 18 Jahren.

Potsdam folgt der Stiko-Empfehlung

Die Stadtverwaltung Potsdam folgte diesem Ratschlag umgehend: „Diese Empfehlung wird in Potsdamer Impfstellen Schinkelhalle und Metropolishalle ab sofort umgesetzt“, teilte Stadtsprecher Jan Brunzlow am Dienstagnachmittag mit. Zumindest bei Erwachsenen. Da es seitens der Stiko derzeit noch keine Booster-Empfehlung für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren gebe, erhalten diese „derzeit regulär keine Booster-Impfung“, sondern nur in medizinischen Ausnahmefällen, so Brunzlow.

Freie Termine immer am Mittwoch und am Samstag

In Potsdam werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen gegen das Coronavirus unter anderem in den beiden regulären Impfzentren der Landeshaupstadt Potsdam angeboten. Freite Termine für die Schinkelhalle in der Schiffbauergasse sowie für die Metropolishalle in Babelsberg werden immer mittwochs gegen 17 Uhr und samstags gegen 10 Uhr veröffentlicht – zusammen mit den Impfterminen für Kinder

Neben den beiden Corona-Impfzentren bietet in Potsdam auch die Heinrich-Heine-Klinik alle drei Impfungen (für Erwachsene) an.

Boostern ist im Trend

Die Potsdamer und Potsdamerinnen nehmen die aktuellen Impfangebote offenbar an. Allein am gestrigen Montag, 20. Dezember 2021, wurden in den beiden Impfstellen in der Schinkelhalle und in der Metropolishalle insgesamt 1637 Personen geimpft.

Damit setzt sich der Impf-Trend der vergangenen Tage fort. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden in der Vorwoche allein in der Schinkelhalle und der Metropolishalle insgesamt 7292 Personen geimpft. Die meisten kamen wegen der Drittimpfung: 6392 Menschen (88 Prozent) bekamen eine Booster-Impfung, 159 Personen waren zum zweiten Mal geimpft und 741 Menschen (10 Prozent) hatten sich erstmals zu einer Impfung durchringen können.

Von MAZonline