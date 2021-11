Potsdam

Die Zahl der Erstimpfungen in Potsdam steigt weiter. Nachdem bereits bei den Impfaktionen am Wochenende in der Innenstadt sowie am Mittwoch in der Universität der Anteil der Erstimpfungen deutlich zugenommen hat, setzt sich der Trend klar fort. Bei der Aktion vor der Bundesagentur für Arbeit am Horstweg konnten am Donnerstag 228 Menschen gegen Corona geimpft werden – mit 175 die große Mehrheit zum ersten Mal. Eine Booster-Impfung erhielten 43 Personen, die Zweitimpfung zehn.

Zum Vergleich: Am 10. November lag bei der Impfaktion am Stern die Zahl der Erstimpfungen noch deutlich niedriger. Von 176 Impfungen waren dort nur 46 Erstimpfungen, 14 Zweitimpfungen und 116 Auffrischungsimpfungen (Booster).

Die gute Nachricht: Die Schlangen vor den mobilen Impfaktionen dürften in naher Zukunft zumindest ein wenig kürzer werden. Denn die Stadt plant nach MAZ-Informationen gleich zwei neue Impfzentren in der Stadt. Inzwischen steht auch fest wo.

Die nächsten mobilen Impfangebote gibt es in Potsdam

29. November (Montag): Treffpunkt Freizeit, Sporthalle, Am Neuen Garten 64, von 11 bis 17 Uhr. Impfstoff: BioNTech (Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen möglich), Johnson & Johnson.

2. Dezember (Donnerstag): Bürgerhaus Bornim (alte Sporthalle), Sporthalle, Potsdamer Straße 90, von 11 bis 17 Uhr. Impfstoff: BioNTech (Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen möglich), Johnson & Johnson.

3. Dezember (Freitag): Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), Stern-Center 1-10. Impfzeit: 12 bis 18 Uhr. Impfstoff: BioNTech und Moderna (Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen möglich), Johnson & Johnson.

4. Dezember (Samstag): Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), Stern-Center 1-10. Impfzeit: 11 bis 17 Uhr. Impfstoff: BioNTech und Moderna (Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen möglich), Johnson & Johnson.

10. Dezember (Freitag): Markt Center, EG (ggü. von cigo), Breite Straße 27, von 12 bis 18 Uhr. Impfstoff: BioNTech und Moderna (Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen möglich), Johnson & Johnson.

11. Dezember (Samstag): Markt Center, EG (ggü. von cigo), Breite Straße 27. Impfzeit: 11 bis 17 Uhr. Impfstoff: BioNTech und Moderna (Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen möglich), Johnson & Johnson.

