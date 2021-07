Potsdam

Vom kommenden Montag an betreibt die Landeshauptstadt das größte Impfzentrum des Landes in der Babelsberger Metropolishalle selbst. Angesichts der nachlassenden Nachfrage nach der Corona-Schutzimpfung setzt Potsdam aber nicht mehr nur auf die zentrale Lösung, sondern will die Spritzen auch andernorts anbieten.

Wo wird geimpft?

Das Babelsberger Impfzentrum in der Metropolis-Halle wird für die Impfwilligen nach dem Wechsel der Trägerschaft in die Hand der Stadt genauso arbeiten wie zuvor. „Die Abläufe sind eingespielt, die Zugangswege sind klar“, sagt Hubertus C. Diemer, der Brandenburger Landesvorsitzende des DRK.

Ebenso geht das Impfen am Bergmann-Klinikum weiter. Das Impfzelt des Klinikums steht am Eingang Gutenbergstraße, es hat immer von Dienstag bis Donnerstag geöffnet. Als dritte feste Impfstelle geht in der kommenden Woche die Heinrich-Heine-Klinik im Potsdamer Norden an den Start. In der eigentlich auf Psychosomatik spezialisierten Klinik gibt es fortan von donnerstags bis samstags Impftermine.

Doch die festen Impfstellen reichen nicht mehr. „Wir brauchen neue Formen des staatlichen Aufsuchens“, sagt Gesundheitssaatssekretär Michael Ranft. Und meint: Die Impfung muss zu den Menschen kommen, nicht die Menschen zur Impfung. Das passiert zum Einen über Haus-, Betriebs- und Fachärzte, die längst die wichtigste Säule der Impfkampagne sind. Zum Anderen sollen in Potsdam künftig mobile Impfteams in der Stadt unterwegs sein, wie Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Donnerstag ankündigte.

Wo gibt es Termine?

Das kommt darauf an, wo geimpft wird. Arztpraxen vergeben ihre Impftermine selbst. Das Impfzentrum Metropolishalle organisiert seine Termine weiter über die Homepage www.impftermineservice.de und die Hotline 116117. Die beiden Krankenhäuser hingegen, also das Bergmann-Klinikum und die Heinrich-Heine-Klinik, stellen ihre freien Termine auf die Internetseite www.impfen-potsdam.de – urpsrünglich wurde dort die städtische Warteliste für Impftermine organisiert, nun wurde der Service zur reinen Terminvergabe umgerüstet.

Die Stadtverwaltung hat alle Informationen zur Terminvergabe auch auf ihrer Homepage gebündet.

Brandenburgs größtes Impfzentrum Rund 160.000 Impfungen wurden seit Januar in der Metropolishalle gegeben. Das sind doppelt so viele wie in den nächstgrößten Brandenburger Impfzentren. Noch mehr impfen aber die niedergelassenen Ärzte im Land – sie verdoppelten die Impfdosen aller elf Impfzentren noch einmal. Etwa die Hälfte der Potsdamer ist vollständig geimpft, schätzt die zuständige Beigeordnete Brigitte Meier (SPD). Die meisten Unentschlossenen in Sachen Corona-Impfung leben am Schlaatz und in Zentrum Ost, mehr als jeder Fünfte Einwohner dort weiß noch nicht, ob er sich impfen lassen will.

Wo geht’s ohne Termin?

Am Donnerstag gab es zum ersten Mal die Möglichkeit, ohne Termin ins Potsdamer Impfzentrum zu kommen. Mit dem Besuch war dann direkt alles erledigt, denn angeboten wurde das Vakzin des Herstellers Johnson&Johnson. Dieses muss anders als alle anderen in Deutschland zugelassenen Impfstoffe nur einmal gegeben haben.

Am Bergmann-Klinikum gibt es am nächsten Mittwoch erstmals die Impfung mit Biontech komplett ohne Termin. „Es ist nicht mehr der Impfstoff knapp, sondern die Interessenten“, erklärt Klinik-Chef Tim Steckel diesen Schritt. Am Donnerstag dann bietet die Landeshauptstadt die Premiere in Sachen Spontan-Impfen für alle Bürger ab 16 Jahren auf dem Alten Markt an.

Künftig soll es mobile Impfteams geben, die auch in die Stadtteile fahren – besonders in der Waldstadt, in Zentrum Ost und am Schlaatz sind viele Einwohner noch nicht von der Impfung überzeugt, wie eine Bürgerumfrage der Stadt ergeben hat. „Wir schaffen eine Lösung, die es allen möglicht macht, ohne große Wege zur Impfung zu kommen“, verspricht Oberbürgermeister Mike Schubert.

Wie wird das kommuniziert?

Die Stadtverwaltung verbreitet die Informationen in den sozialen Netzwerken, auch die MAZ verbreitet Impf-Infos kurzfristig. Gemeinsam mit den Wohnungsgenossenschaften sollen die Bürger in den stark besiedelten Stadtteilen, in denen zugleich die Impfskepsis überdurschnittlich hoch ist, mit Hilfe von 40.000 Flyern vom mobilen Impfen erfahren.

Und die Stadt prüft noch andere Optionen mit großer Reichweite, nämlich den Einsatz der LED-Anzeigen an den Bus- und Bahnhaltestellen der Vip sowie der Verkehrsinformationstafeln an den Hauptstraßen. „Diese technischen Möglichkeiten, um sehr viele Menschen schnell mit wichtigen Informationen zu versorgen, beziehen wir jetzt in die Überlegungen mit ein“, sagt Stadtsprecher Jan Brunzlow.

Werden auch Kinder geimpft?

Grundsätzlich ist der Biontech-Impfstoff seit dem 7. Juni für Kinder ab zwölf Jahren in Deutschland zugelassen. Es gibt aber keine generelle Empfehlung der Ständigen Impfkommission für diese Altersgruppe.

Im Impfzentrum werden nur Volljährige geimpft, derzeit gibt es noch keine Möglichkeit, das zu ändern. Anders ist die Situation im Impfzelt des Klinikums „Ernst von Bergmann“. „Das Klinikum bietet Impfungen für Kinder ab zwölf Jahren sehr offensiv an“, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert. Er selbst habe seine Tochter nach einem Beratungsgespräch mit dem Arzt gegen das Virus impfen lassen. Für diesen Weg plädierte kürzlich auf der Infektiologe Tillmann Schumacher vom Bergmann-Klinikum im MAZ-Interview: „Selbst wenn Kinder und Jugendliche nicht so krank werden, wenn sie sich infizieren, tragen sie doch zur Verbreitung der Infektion bei.“

Muss ich mich impfen lassen?

Es gibt keine Impfpflicht. Zuletzt wird aber immer wieder diskutiert, nicht immunisierte Personen beispielsweise von Kulturveranstaltungen oder Restaurantbesuchen auszuschließen. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert versteht die Debatte, sagt er. „Wir kommen aus dieser Pandemie nur durch Impfungen raus. Jeder einzelnen kann seinen Beitrag leisten, sich selbst und andere zu schützen“, so Schubert.

Von Saskia Kirf