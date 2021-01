Potsdam

Das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ bereitet sich auf den Impf-Einsatz in Potsdamer Pflegeheimen vor. „Wir erwarten in den kommenden Tagen die Zulassung, dann kann es losgehen“, sagt Sprecherin Damaris Hunsmann auf MAZ-Nachfrage. Das Krankenhaus hatte seine Unterstützung angeboten, um das Tempo bei den Impfungen gerade in den stark von Corona betroffenen Pflegeheimen zu erhöhen.

Erfahrungen beim Impfen in Kleinmachnower Heim gesammelt

Bisher sind in den Potsdamer Heimen die mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) im Einsatz, am Freitag hatten 25 Einrichtungen in Potsdam Impftermine vereinbart, 640 Bewohner und Mitarbeiter in acht Heimen hatten ihre erste Impfdosis erhalten. Der Einsatz weiterer Impfteams, so die Hoffnung des Klinikums, könnte das Tempo erhöhen – und damit möglicherweise neue Infektionen in Heimen verhindern.

Erfahrung mit dem Impfen in Heimen hat das „ Ernst von Bergmann“ bereits vergangene Woche in Kleinmachnow gesammelt. Dort hatte ein mobiles Team der Klinik Ernst von Bergmann in Bad Belzig 80 Impfdosen im SenVital Senioren- und Pflegezentrum verimpft, das Ministerium kurzfristig seine Genehmigung erteilt. Anlass war, dass Behältnisse des BioNTech/Pfizer-Impfstoffes mehr Impfungen als zunächst geplant ermöglichen, deswegen die 80 Impfdosen übrig waren.

Schnell zeigte sich nach der Aktion auch am Potsdamer Klinikum: Mobile Impfteams wären in Kürze einsatzbereit. „Zehn meiner Chefarztkolleginnen und -kollegen und auch ich selbst stehen kurzfristig für den mobilen Impfeinsatz bereit“, sagte der Ärztliche Direktor, Dr. Christian Kieser. Man könne zeitnah loslegen – sofern genug Impfstoff und die Genehmigung des Ministeriums und der Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg vorliegen. „Wir möchten damit einen weiteren Beitrag bei der Pandemiebewältigung einbringen und eine besondere Risikogruppen unserer Bevölkerung vor einer Infektion schützen“, so Kieser.

Von Anna Sprockhoff