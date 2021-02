Waldstadt

Der Frust sitzt tief bei Elfriede G. (Name der Redaktion bekannt). Am 28. Januar hätte die 89-Jährige ihre Corona-Schutzimpfung erhalten sollen. Tagelang haben die Seniorin, ihre Tochter und der Schwiegersohn bei der Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung angerufen, um diesen Termin auszumachen, immer wieder versuchte die Familie, die Impfung für die alte Dame zu terminieren. „Morgens beim Frühstück hatte mein Schwiegersohn dann endlich Erfolg“, sagt Elfriede G.

Doch nur wenige Tage später folgt der Schock. Zunächst telefonisch, später auch in Briefform, wird die ersehnte Impfung abgesagt – verschoben auf einen unbestimmten Zeitpunkt. „Ich bin wirklich wütend“, sagt Elfriede G. In den Fernsehnachrichten und Zeitungen sehe sie stets, dass betagte Menschen geimpft würden. Auch bei einigen ihrer Bekannten wurde der Termin eingehalten. „Aber bei einem selbst klappt gar nichts.“

„Eine große Chance hätte ich kaum“

Dabei ist Elfriede G. durch ihr Alter und durch mehrere schwere Vorerkrankungen eine Hochrisikopatientin. Jeden Morgen nimmt sie mehr als ein Dutzend Tabletten, der Doktor ist unzufrieden mit ihrem Blutdruck, der nach dem Aufstehen oft bei 180, 190 oder 200 liegt. „15 Jahre lang war ich wegen einer Lungenembolie auf Sauerstoffversorgung angewiesen“, sagt sie. Was im Fall einer Covid-19-Infektion passieren würde? „Ich will darüber nicht nachdenken“, sagt Elfriede G. „Eine große Chance hätte ich kaum. Dabei bleiben mir doch noch einige Jahre.“

Die 89-Jährige ist verwitwet, sie lebt allein in ihrer Parterrewohnung in der Waldstadt. Kleine Einkäufe hat sie bis zur Pandemie selbst erledigt, im Alltag helfen Tochter und Enkelsohn der alten Dame nach Kräften. Doch diese Kräfte sind begrenzt. Der Schwiegersohn braucht seinerseits Unterstützung, der Enkel hatte schon als junger Mann einen Schlaganfall und kämpft bis heute mit dessen Folgen. Wenn Elfriede G. mit dem Rollator durch ihr Viertel spaziert, ist sie allein – und trägt schon seit Monaten FFP2-Masken. „Ich schütze mich so gut, wie es geht“, sagt sie. Kaffeeklatsch mit der Nachbarin, sogar der Gang zum Bäcker: Elfriede G. meidet jeden Kontakt, um sich nicht anzustecken. „Die Impfung war meine große Hoffnung“, sagt sie.

KVBB kann keinen neuen Termin nennen

Doch wann sie diese bekommt, kann niemand genau sagen. Die Hersteller hatten im Januar überraschend angekündigt, zugesagte Lieferungen der Impfstoffe vertagen zu müssen. „Über Mitte Februar hinaus gibt es noch keine belastbaren Lieferzusagen der Hersteller“, heißt es beim brandenburgischen Gesundheitsministerium. Auch die Kassenärztliche Vereinigung (KVBB), die die Impfzentren im Land und damit auch jenes in der Babelsberger Metropolishalle betreibt, kann der Seniorin und ihren vielen Leidensgenossen nicht weiterhelfen. „Wir können leider nicht sagen, wann es wieder neue Termine für das Impfzentrum Potsdam – und alle anderen Impfzentren auch – geben wird. Das ist abhängig davon, wann ausreichend und gesichert Impfstoff nach Brandenburg kommt und den Impfzentren zugeordnet wird“, sagt KVBB-Sprecher Christian Wehry.

Sogar dort, wo auch in diesen Tagen noch geimpft wird, kann Elfriede G. die Spritze nicht gesetzt bekommen. „Wir haben uns natürlich auch gefragt, ob wir Restimpfdosen an genau diese Bevölkerungsgruppe verimpfen können“, sagt die Sprecherin des Potsdamer Klinikums „Ernst von Bergmann“, Damaris Hunsmann. „Aber das dürfen wir schlicht nicht.“ Das Klinikum sei vertraglich verpflichtet, ausschließlich medizinisch-pflegerisches Personal, Mitarbeitende der Feuerwehr oder des Öffentlichen Gesundheitsdienstes zu impfen: Am Donnerstag hatten bereits mehr als 2400 Mitarbeiter des Hauses einen vollständigen, aus zwei Pieksen bestehenden Impfschutz. Anfangs habe es dabei tatsächlich gelegentlich übrig gebliebene Dosen gegeben, die innerhalb des Klinikums, für Feuerwehr und Rettungsdienst genutzt wurden. Doch mittlerweile sei das Prozedere eingespielt: Die Maßgabe, aus den Impfstofffläschchen sechs statt fünf Dosen entnehmen zu dürfen, habe dafür gesorgt, dass es die Restdosen gar nicht mehr gebe, so Damaris Hunsmann.

Immerhin: Die zahlreichen Anrufe in der überlasteten KVBB-Hotline kann sich Elfriede G. jetzt sparen. „Sobald wieder ausreichend Impfstoff im Impfzentrum verfügbar ist, werden wir die Bürgerinnen und Bürger unaufgefordert telefonisch kontaktieren, um mit ihnen neue Termine zu vereinbaren“, erklärt Christian Wehry. „Sie werden bevorzugt behandelt, müssen nichts weiter veranlassen und nur auf unseren Anruf warten. Das haben wir allen Betroffenen so per Brief mitgeteilt.“

Von Saskia Kirf