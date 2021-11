Potsdam

Nach dem jüngsten Chaos bei verschiedenen mobilen Impf-Aktionen in Potsdam, kündigt die Stadt nun einen Ausbau des Angebots an. „Die Landeshauptstadt Potsdam prüft gegenwärtig Möglichkeiten, das kommunale Impfangebot bedarfsgerecht anzupassen“, heißt es auf MAZ-Anfrage. Konkret steht zusätzlich zu den mobilen Angeboten eine neue feste Impfstelle zur Diskussion. „Die Gespräche mit dem Land dazu sind bereits aufgenommen“, erklärt ein Sprecher der Stadt.

Die Erweiterung der mobilen Impfteams sei bereits in die Wege geleitet worden, „so dass wir hier kurzfristig nachsteuern konnten“, heißt es. „Auch für die nächsten mobilen Impfaktionen werden wir in Abhängigkeit von den vorhandenen Räumlichkeiten auch wieder einen zweiten Impfarzt bzw. eine zweite Impfärztin einsetzen.“

Impftermine in Potsdam für die kommenden zwei Wochen

Für die kommende Woche sind aktuell zwei Impf-Angebote geplant. Bei allen Terminen werden die Impfstoffe BioNTech (Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen möglich) und Johnson & Johnson angeboten. Für die Drittimpfungen, das sogenannte Boostern, gilt: Gemäß der Empfehlung der Stiko (Ständige Impfkommission) sollen Menschen über 70 und Mitarbeitende im Gesundheitswesen mit vollständigem Corona-Impfschutz nach etwa sechs Monaten eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Kommende Impf-Termine Am Dienstag, 16. November, wird von 8 bis 16 Uhr in der Turnhalle des Verwaltungscampus der Landeshauptstadt (Zugang über Jägerallee) geimpft. Am Mittwoch, 17. November, ist das Impfteam dann von 11 bis 16 Uhr an der Zweigbibliothek Am Stern (Johannes-Kepler-Platz 1). Eine weitere Aktion ist bereits für Donnerstag, 25. November, geplant: Dann wird von 8 bis 14 Uhr im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Potsdam (Horstweg 102-108) geimpft.

Polizeieinsatz bei Impfaktion in der Waldstadt

Der Andrang auf die letzten Impf-Aktionen der Stadt waren enorm – vor allem die Auffrischungsimpfungen waren stark nachgefragt. In der Waldstadt waren am Mittwoch so viele Impfwillige vor Ort, dass die Menschen zum Teil stundenlang anstanden und am Ende dennoch keine Impfung erhielten. Der Frust war so groß, dass die Polizei einschreiten musste. Ähnlich lang waren auch die Warteschlangen bei den Impfaktionen am Donnerstag und Freitag im Marktcenter, initiiert von Rewe-Markt-Betreiber Siegfried Grube.

