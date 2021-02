Potsdam

Nachdem im kommunalen Klinikum „Ernst von Bergmann“ schon einen Großteil der Mitarbeiter vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist, wird heute auch im katholischen St.-Josefs-Krankenhaus die Lieferung von 590 Dosen für die Zweitimpfung erwartet.

Hohe Impfbereitschaft

Zwischen Mittwoch bis Freitag soll dann das Personal der christlichen Kliniken, zu denen auch das Evangelische Zentrum für Altersmedizin und die Oberlinklinik zählen, die zweite Dosis erhalten. Die Josefs-Belegschaft hatte zunächst länger als die Kollegen im kommunalen Haus auf die erste Impfung warten müssen, anschließend war auch ihr zweiter Termin verschoben worden, der für einen vollständigen Impfschutz notwendig ist. „Wenn nichts weiter dazwischenkommt, werden wir Ende der Woche und 28 Tage nach der Erstimpfung die Schutzimpfungen abgeschlossen haben“, sagt Klinik-Sprecher Benjamin Stengl. Die Impfbereitschaft liege bei 90 Prozent.

Während in den christlichen Kliniken das Impfen wieder losgeht, ruhen die Spritzen im Bergmann-Klinikum: Das Vakzin ist verbraucht, neue Lieferzusagen vom Brandenburgischen Gesundheitsministerium gibt es noch nicht. „Den Bedarf an weiteren 400 Impfdosen haben wir schon angemeldet“, sagt Sprecherin Theresa Decker.

Keine neuen Fälle in Kitas und Seniorenheimen

In den Gemeinschaftseinrichtungen entspannt sich die Infektionslage unterdessen weiter. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gibt es weder in Senioreneinrichtungen noch in den Kitas neue Corona-Fälle. „Ab Mitternacht werden auch keine Kinder und Jugendlichen oder Mitarbeitende aus Einrichtungen mehr in Quarantäne sein“, teilt ein Stadtsprecher mit.

Zur neuen Hygiene-Strategie der Stadt gehören Spucktests für alle Kita-Mitarbeiter, die zweimal wöchentlich durchgeführt werden müssen. Die ersten 20.000 derartigen Schnelltests hatte die Stadt über das Bergmann-Klinikum bestellt. Nun rückt sie bon diesem Prozedere ab und hat die Lieferung von mehr als 38.000 weiteren Spucktests öffentlich ausgeschrieben. Die erste Marge soll am 22. Februar bereitstehen, insgesamt können die Tests dann zunächst bis Mitte April genutzt werden.

Trotz der sinkenden Coronazahlen warnt die Verwaltung vor verfrühten Lockerungs-Debatten: Weiterhin gebe es immer neue Meldungen über das Auftreten der als ansteckender geltenden Virus-Mutationen im Land Brandenburg, so eine Mitteilung aus dem Rathaus.

Von Saskia Kirf