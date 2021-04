Potsdam West

In der Praxis von Hausarzt Reinhard Schleuß in Potsdam West steht das Telefon nicht mehr still. Seit das Team Anfang der Woche aus dem Osterurlaub zurückgekehrt ist, rufen die Patienten im Minutentakt an. Viele von ihnen wollen das selbe: einen Termin für eine Corona-Schutzimpfung. „Viele wollen in der Impfreihenfolge vorgezogen werden, andere fragen gleich nach Impfterminen für die ganze Familie“, sagt Schleuß.

Es gebe Anrufer, die verlangen, sofort geimpft zu werden, darunter Angstpatienten, die seit Beginn der Pandemie unter großem psychischem Druck stünden, erklärt Schleuß. „Manche sind wirklich verzweifelt, die können einfach nicht mehr“, sagt der 52-Jährige. Doch die Zahl der Impfdosen, die der kleinen Hausarztpraxis in der Kastanienallee zur Verfügung stehen, ist begrenzt und die geeigneten Impfkandidaten unter seinen Patienten hat Schleuß schon vor Wochen ausgewählt. „Uns bleibt oft nichts anderes übrig, als die Anrufer zu vertrösten.“

36 Dosen Impfstoff pro Woche und Praxis

Seit einer Woche dürfen die rund 130 niedergelassenen Potsdamer Hausärzte ihre Patienten gegen das Coronavirus impfen. Pro Praxis stehen derzeit wöchentlich 36 Dosen des Herstellers Biontech zur Verfügung, die die Ärzte über die Apotheken vor Ort beim Bund bestellen. Parallel dazu werden in 219 ausgewählten Hausarztpraxen in ganz Brandenburg im Rahmen eines Modellprojekts des Landes Patienten mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft. In Potsdam nehmen 23 Ärzte an dem Projekt teil. Sie bekommen 100 Dosen pro Woche aus den Beständen des Landes.

Lesen Sie auch: Wie Sie in Brandenburg einen Impftermin beim Hausarzt bekommen

Der Start der Impfungen in den Hausarztpraxen sei ein „voller Erfolg“, sagt Christian Wehry, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB), die die Impfkampagne in Brandenburg organisiert. „In der vergangenen Woche wurde an einzelnen Tagen in den Arztpraxen mehr geimpft als in den Impfzentren“, sagt Wehry. Die Praxen würden die Impftermine neben der eigentlichen Regelversorgung organisieren. Sichere und verlässliche Impfstofflieferungen seien deshalb besonders wichtig.

„Wir könnten viel mehr Menschen impfen“

Das findet auch Astrid Tributh. „Der Impfstoff gehört jetzt in die Hausarztpraxen“, fordert die Hausärztin aus Potsdam und stellvertretende Vorsitzende des Hausärzteverbandes Brandenburg. Die letzte Woche habe gezeigt, dass die Hausärzte „schneller und effizienter“ impfen können, als die Impfzentren. Sie selbst könnte in ihrer Praxis wesentlich mehr Menschen impfen, wenn sie mehr Impfstoff hätte.

Hausarzt Reinhard Schleuß hat in der vergangenen Woche eigens seinen Osterurlaub unterbrochen, um für Bestellung und Annahme des Impfstoffs in seiner Praxis sein zu können. Die ersten 54 Dosen hat er bereits verimpft. In der kommenden Woche soll er noch einmal 24 Dosen bekommen, „doch ob die tatsächlich kommen, ist unsicher“, sagt er.

Von Feliks Todtmann