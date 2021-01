Corona-Impfungen in Potsdam: Christliche Kliniken ziehen positive Zwischenbilanz

Potsdam

Seit dem Start der Corona-Schutzimpfungen in den Christlichen Kliniken Potsdam am Dienstag sind inzwischen mehr als 80 Prozent der Mitarbeitenden aller Berufsgruppen des St.-Josefs-Krankenhauses, des Evangelischen Zentrums für Altersmedizin und der Oberlinklinik mit den ersten Dosis des mRNA-Impfstoffs „Comirnaty“ der Hersteller BioNTtech-Pfizer geimpft worden. Das teilten die Christlichen Kliniken am Freitag mit. In drei Wochen soll dann die zweite Injektion erfolgen.

„Die Impfbereitschaft in den Kliniken war schon zu Beginn der Impfungen hoch und ist im Verlauf der Woche sogar noch leicht angestiegen“, sagt Geschäftsführer Oliver Pommerenke. Er freue sich, dass sich beinahe alle Kolleginnen und Kollegen für diese Schutzmaßnahme entschieden hätten. Für den reibungslosen Ablauf in allen drei Krankenhäusern sorgen Impfteams unterschiedlichster Berufsgruppen in den eigens eingerichteten Impfstellen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zusätzliche Impfdosen gehen in Seniorenpflegeinrichtung

Wie die Christlichen Kliniken mitteilten, standen am Ende mehr Impfdosen zur Verfügung als ursprünglich geplant, weil die Europäische Arzneimittelbehörde EMA die Entnahme einer weiteren Dosis pro Ampulle des Impfstoffes erlaubt habe. „Für uns war gleich klar, dass keine der wertvollen Impfdosen verworfen werden kann“, so Pommerenke. Mit kurzfristiger Genehmigung des Brandenburgischen Gesundheitsministeriums sollen die zusätzlich entnommenen Impfdosen noch am Freitagnachmittag mit Hilfe eines mobilen Impfteams vor Ort im St.-Franziskus-Seniorenpflegeheim verimpft werden. Die Zweitimpfung wird laut der Kliniken ebenfalls durch das Team sichergestellt.

„In den Seniorenpflegeeinrichtungen kommt es immer wieder zu Ausbrüchen. Deshalb bin ich dem Gesundheitsministerium sehr dankbar, dass wir schon mal die Ersten der uns anvertrauten Seniorinnen und Senioren so kurzfristig mit einbeziehen konnten“, so Pommerenke. Die Alexianer betreiben insgesamt drei Pflegeeinrichtungen im Potsdamer Stadtgebiet. Die Schutzimpfung für die vulnerable Risikogruppe durch die mobilen Impfteams der KV und des DRK ist ursprünglich für Ende Januar 2021 terminiert.

Von MAZonline