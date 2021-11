Potsdam

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) will ein dauerhaftes Impfzentrum für die Stadt schaffen. Das hat er nach MAZ-Informationen in der Stabssitzung des Rathauses angekündigt. Am Mittwoch wird der Verwaltungschef einen Dringlichkeitsantrag in der Stadtverordnetenversammlung stellen, der ihm entsprechende Prokura gibt.

Booster- und Kinder-Impfungen stehen an

Ein Grund für diesen Vorstoß sind die anstehenden Booster- und Kinder-Impfungen. Schon am Rand einer Impfaktion am Wochenende in Potsdam hatte Schubert angedeutet, die haus- und Kinderärzte mit deren aufwändiger Organisation nicht allein lassen zu wollen. „Nach eineinhalb Jahren Pandemie wäre es an der Zeit, zumindest vorübergehen regelhafte Strukturen aufzubauen, um nicht regelmäßig Personal aus verschiedenen Verwaltungsbereichen abzuziehen“, so Schubert. Er will daher ein ständiges Impfzentrum für zwei Jahre eröffnen. Das kommunale Klinikum „ernst von Bergmann“ soll fest in dessen Strukturen eingebunden werden.

Die genauen Kosten dafür sind noch nicht klar. Einen entsprechenden dauerhaften, bislang nicht eingepreisten Eingriff in den städtischen Haushalt kann Schubert nicht auf eigene Faust unternehmen. Wesentlich für die Kostenfrage wird der Standort sein. Die Anmietung einer geeigneten Immobilie würde deutlich teurer als die Nutzung kommunaler Räumlichkeiten. Zuletzt hatte die Stadt Potsdam auch in der in eigener Hand befindlichen Turnhalle auf dem Verwaltungscampus geimpft – möglicherweise bereits ein Fingerzeig für die Planung. Denkbar wäre aber auch eine Verstetigung eines der ohnehin geplanten Zentren. Dem Vernehmen nach soll das künftige Impfzentrum auch eine feste, von der Stadt betriebene Corona-Teststelle beinhalten.

Impfungen in Potsdam: Terminvergabe statt langer Schlangen

Fest steht, dass in diesem Impfzentrum keine langen Schlangen mehr entstehen sollen. Auch hier gab es bereits beim Impfen am Wochenende gute Erfahrungen. „Wir setzen bei solchen Planungen voll auf die Samedi-Software“, so Schubert. Die wird auch vom Klinikum „Ernst von Bergmann“ genutzt, online lassen sich mit wenigen Klicks Termine koordinieren und auch für Angehörige buchen. Zugleich will die Stadt die mobilen Angebote ohne Terminbuchung zunächst fortführen, so lange es notwendig ist.

Als erstes steht aber die Einrichtung von gleich zwei Impfzentren auf dem Plan. Diese gehören zur Brandenburger Impf-Offensive, insgesamt entstehen im Land rund einhundert kleine Impfstellen; an vier Knotenpunkten im Land, darunter Potsdam, war eigentlich je ein größeres Impfzentrum geplant. „Wir machen jetzt zwei“, so Mike Schubert. Im Bestfall werden sie in der zweiten Dezemberwoche in der Babelsberger Metropolis Halle und der Schinkelhalle in der zentral gelegenen Schiffbauergasse eröffnen.

Bis zu 19 Impfstraßen in Potsdam geplant

Dort sind bis zu 19 Impfstraßen geplant, der größere Teil davon in der Metropolis Halle, die bereits monatelang als Impfzentrum diente. Zwischen Anfang Januar und Ende September wurden hier mehr als 100.000 Impfungen verteilt. In Kombination mit weiteren Impfkabinen in der Schinkelhalle ergibt sich eine immense Steigerung bestehender Kapazitäten.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Knackpunkt ist nach MAZ-Informationen jedoch die Impfstoff-Verfügbarkeit. In Brandenburg soll das Vakzin von Biontech nur noch an Menschen unter 30 Jahren und Schwangere vergeben werden, alle anderen sollen Moderna bekommen. Doch offenbar gibt es Schwierigkeiten bei der Bestellung, auch Hausärzte berichten derzeit von viel Frust, weil längst organisierte Impftermine wieder abgesagt werden müssen. „Wenn der Impfstoff da ist, legen wir los“, sagt Mike Schubert dazu.

Von Saskia Kirf