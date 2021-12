Mit fünf Corona-Impfstraßen in der Schinkelhalle soll es am Mittwoch losgehen, weitere sechs Stationen werden am Freitag in der Metropolishalle folgen, so Oberbürgermeister Mike Schubert. Endausbaustufe sind 19 Impfstraßen, eine davon für Kinder. Die MAZ kennt weitere Details.