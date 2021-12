Potsdam

Mit einem drastischen Schreiben haben sich die Potsdamer Kita-Träger an die Eltern und die Öffentlichkeit gewandt. Tenor des Briefes: Das Betreuungssystem für die Kleinsten in Potsdam steht kurz vor dem Zusammenbruch. Der Personalmangel in den Einrichtungen sei so gravierend, dass selbst Schließungen einzelner Kindertagesstätten nicht mehr auszuschließen seien.

„In den kommenden Wochen und Monaten kann es wieder zu verstärkten Einschränkungen der Öffnungszeiten oder gar zeitweisen Schließungen von Gruppen oder Einrichtungen kommen. Auch wird es erneut häufiger notwendig sein, Sie als Eltern zu bitten, Ihre Kinder früher abzuholen oder an einzelnen Tagen nicht in die Betreuung zu bringen“ schreibt die Arbeitsgemeinschaft der Kitaträger. In Einzelfällen sei eine Durchmischung des Personals und der Kinder nicht zu vermeiden, Gruppen müssten neu zusammengesetzt werden.

Quarantänen verstärken den Personalmangel in Potsdams Kitas

Der Hintergrund des Brandbriefes ist der andauernde Personalmangel in den Kitas. Viele sind ohnehin unterbesetzt, die Pandemie mit häufigen Quarantänen und Krankheitstagen erschwert die Lage nun dramatisch. In vielen Einrichtungen herrscht faktisch längst Notbetrieb – allerdings ohne den rechtlichen Rahmen, der es Eltern ohne Verdienstausfall gestatten würde, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. So informiert eine Kita der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in der Innenstadt die Familien bereits seit dem 1. November darüber, dass die Kleinen möglichst früh abgeholt werden sollen, teils schließt dort die Kinderkrippe bereits mittags.

Ebenfalls bei der Awo gibt es nach MAZ-Informationen derzeit einen Kindergarten praktisch ohne Personal: Fast alle Erzieherinnen dort sind nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Eine Kita des Internationalen Bundes hat Ende November ihre Öffnungszeiten generell eingeschränkt, statt von 6 bis 17 Uhr öffnet sie nun von 7 bis 16.30 Uhr. Eine dritte Kita in der Teltower Vorstadt geht ebenso vor, sie empfiehlt den Eltern zudem, die Randzeiten am Morgen nicht mehr zu nutzen.

Notruf aus Potsdams Kita: „Das System bricht gerade zusammen“

„Das System bricht gerade zusammen“, sagt Sabine Frenkler. Sie ist eine der Sprecherinnen der Kitaträger-Arbeitsgemeinschaft und leitet die Jugendhilfe bei Potsdams größtem Träger, der Awo. „Es ist das reinste Chaos. Wir fühlen und im Stich gelassen, ebenso die Eltern und Mitarbeitenden.“ Wichtig sei nun ein schnelles, verbindliches Handeln der SPD-Bildungsministerin Britta Ernst. „Was wir alle jetzt brauchen, ist eine Regelung, die den Familien und den Mitarbeitenden Sicherheit gibt. Wenn Eltern ihre Kinder zu Hause betreuen können, muss ihnen der Kitabeitrag erlassen und zugleich der Verdienstausfall gezahlt werden“, fordert Sabine Frenkler. Denn die Appelle der Kitaträger können nur auf die Eltern einwirken, arbeiten müssten diese dennoch – eine gute Betreuung sei so nicht möglich.

Das Problem: „Wenn wir nicht mehr alle Kinder betreuen können, müssen wir auswählen. Aber wie sollen wir das machen?“, fragt Sabine Frenkler. In den Lockdowns mit geschlossenen Kitas gab es Notbetreuungsoptionen etwa für Alleinerziehende, für Eltern mit systemrelevanten Berufen und für Familien, in denen Kinder womöglich gefährdet sind. „Wir brauchen Kriterien. Wir haben auch an den Oberbürgermeister appelliert und gefragt, ob er das regeln kann.“ Doch die Handlungsoptionen des Stadtchefs sind derzeit begrenzt, zudem gilt die Direktive, Kitas und Schulen unbedingt geöffnet zu lassen.

Dieses Vorgehen unterstützen auch die Kitaträger – mit einem großen Aber: „Wir wünschen uns allen, dass die Kindertageseinrichtungen geöffnet bleiben und wir möglichst alle Kinder weiterhin begrüßen können“, schreiben sie in ihrem Brief. „Aber wenn das nicht geht, dann brauchen wir eine Lösung“, ergänzt Sabine Frenkler.

Von Saskia Kirf