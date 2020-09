Potsdam

Es gibt seit Donnerstag zwei weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam. Am Tag zuvor waren es fünf Neuinfektionen binnen 24 Stunden – der höchste Wert seit mehreren Monaten.

Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, beträgt nun 720. In den vergangenen sieben Tagen zählte Potsdam zwölf Neuinfektionen. Insgesamt 635 Personen gelten als genesen. 50 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) und im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs gibt es derzeit keine Corona-Patienten.

Von MAZonline/axe