Potsdam

Die dritte Infektionswelle nimmt offenbar auch in Potsdam an Fahrt auf: 20 neue Ansteckungen mit Sars-CoV-2 binnen eines Tages hat das Gesundheitsamt der Stadt Potsdam am Dienstag gemeldet. Dabei handele es sich nicht um einzelne Ausbrüche oder Infektionscluster, wie Sprecherin Juliane Güldner auf MAZ-Nachfrage mitteilt. „Was wir sehen, ist der Bundestrend. Wir haben insgesamt ein dynamisches Infektionsgeschehen, verteilt über das gesamte Stadtgebiet.“ Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam steigt damit auf 41,6.

Mehr Tests – mehr Fälle?

Derart viele neue Fälle an nur einem Tag wurden zuletzt Anfang Februar registriert. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz entfernt sich deutlich vom zuletzt über mehrere Wochen stabilen Wert um 35.

Zugleich steigt die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern leicht an. 27 werden derzeit mit Covid-19 dort behandelt, elf davon intensivmedizinisch. Am Montag waren es drei Covid-Patienten weniger gewesen. 425 Potsdamer befinden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne, ein Plus von 78 im Vergleich zum Vortag.

Einen Anteil an der gestiegenen Fallzahl kann, so die Stadtsprecherin, auch das laufende Schnelltestprogramm haben. „Dadurch, dass wir mehr testen, detektieren wir auch mehr Fälle, erkennen Infektionen schnell und können somit Infektionsketten auch schneller unterbrechen“, sagt Juliane Güldner.

Allerdings meldet die Stadt am Dienstag zeitgleich nur drei positive Schnelltests, deren PCR-Überprüfung bis dato noch aussteht, und bislang auch nur drei PCR-bestätigte Schnelltests aus der vergangenen Woche. Insgesamt hatten am Montag 981 Potsdamer das Angebot der Landeshauptstadt genutzt und in den Apotheken und Testzentren der Stadt einen kostenlosen Schnelltest durchgeführt, die Gesamtzahl der Testungen seit Beginn der erweiterten Teststrategie am Montag vergangener Woche steigt damit auf 6350.

Von Saskia Kirf