Potsdam

Die Zahl der Corona-Patienten in den Potsdamer Krankenhäusern steigt weiter. Von Donnerstag auf Freitag sind fünf zusätzliche Patienten auf die Covid-Normalstation im Bergmann-Klinikum verlegt worden (insgesamt 31), im katholischen Josefs-Krankenhaus wird ein weiterer mit dem Coronavirus infizierter Patient auf der Normalstation behandelt (insgesamt 12). Stadtweit liegen damit aktuell 43 Patienten auf den Covid-Normalstationen. Am Freitag vor einer Woche waren es 32.

Corona-Intensivstationen an Belastungsgrenze

Nahezu täglich erhöht sich inzwischen auch die Zahl der Covid-Intensivpatienten. Am Mittwoch waren es im Bergmann-Klinikum noch acht, am Donnerstag neun (+1) – am Freitag meldet das Klinikum elf Covid-Intensiv-Patienten (+2). Im Josefs-Krankenhaus ist die Kapazitätsgrenze von drei Covid-Intensivbetten bereits seit Mittwoch erreicht. Und auch im Bergmann rückt die nächste Grenze näher. Dort hatte das Klinik-Team erst Mitte der Woche die Aufstockung der Covid-Intensivbetten von zehn auf 16 beschlossen. Insgesamt liegen stadtweit derzeit 14 Patienten auf den Covid-Intensivstationen – doppelt so viele wie vor einer Woche.

So viele Covid-Betten gibt es aktuell im Bergmann-Klinikum

Zuletzt standen im Bergmann 28 Betten auf der Covid-Normalstation und 23 auf der Covid-Abklärungsstation zur Verfügung. Letztere wird genutzt, um Patienten nach ihrer Einlieferung unterzubringen, bis das Ergebnis ihres Corona-Tests vorliegt. Die Covid-Intensivstation ist bereits aufgestockt worden auf nun 16 Betten. „Weitere Stationen sind bei Bedarf kurzfristig für die Covid-Normalversorgung reaktivierbar“, heißt es aus dem Bergmann.

So viele Covid-Betten gibt es aktuell im Josefs-Krankenhaus

Das katholische Josefs-Krankenhaus verfügt im Covid-Normalbereich aktuell über 19 Betten auf der Normalstation und 14 Betten auf der Abklärungsstation – beide Stationen sind laut Krankenhaus je nach Patientenaufkommen erweiterbar. Schwieriger sei der Lage auf der Intensivstation: Dort stehen grundsätzlich nur zehn Betten bereit, drei sind für Covid-Patienten vorgesehen – und aktuell auch belegt.

Von Anna Sprockhoff