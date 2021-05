Potsdam

18 Neuinfektionen am Montag, 54 am Wochenende, allein 62 am vergangenen Freitag: Warum infizieren sich in der Stadt weiterhin so viele Menschen mit dem Coronavirus? Das Potsdamer Rathaus bestreitet auf Anfrage die Existenz von Infektionsclustern, also geballten Ansteckungen in bestimmten Gebieten oder Gruppen. Doch zugleich gibt es auffällig viele Coronafälle in den Schulen und Kitas.

Vor allem Schulkinder betroffen

Eine Karte des Göttinger Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation schlüsselt die Inzidenzen landkreisgenau nach Altersgruppen auf. Demzufolge sind in Potsdam besonders die fünf- bis 14-Jährigen zur Zeit überdurchschnittlich oft erkrankt, die Inzidenz in dieser Altersgruppe liegt, Stand Montag, bei 243. Landesweit ist diese Bevölkerungsgruppe nirgendwo derart stark betroffen wie in Potsdam. Die Karte weist allein 43 Fälle in dieser Altersklasse für die vergangenen sieben Tage auf, weitere 16 Infektionen entfallen auf Kinder unter vier Jahren.

Auch der Apotheker Ralf Alhorn vermutet aufgrund der Zahlen die Schulen und Kitas als besonders häufigen Infektionsort. Alhorn und seine Mitarbeiter führen derzeit rund 1300 Corona-Schnelltests in der Woche durch. Sie beobachten keine räumlichen oder sozialen Cluster – in mehreren deutschen Großstädten wurde beobachtet, dass dicht besiedelte, ärmere Stadtteile deutlich höhere Inzidenzen aufweisen als diejenigen mit wohlhabenderer Einwohnerschaft. „Wir sind überall, von der Uni über Vier-Sterne-Hotels, die Tafel, wir sind am Stern, am Schlaatz und in Drewitz genauso wie in der Innenstadt“, sagt er, „es gibt keine Ballungen, es kann weiter jeden treffen.“

Auch die Zahl der Tests hat einen gewissen Anteil an der Inzidenz – wer mehr testet, findet auch mehr Infektionen. Eine konkrete Zahl der durchgeführten Coronatests kann die Stadtverwaltung nicht nennen. Rund 25 offizielle Testcenter gibt es mittlerweile, viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeitenden zusätzliche Test-Optionen, auch zu Hause werden Laientests angewandt.

Wer viel testet, findet viel

Alhorn sagt: „Es kann definitiv sein, dass wir hohe Zahlen haben, weil wir vieles entdecken, was anderenorts nicht gefunden worden wäre.“ Der Anteil positiver Proben in den Schnelltestzentren läge von Anfang an bei etwa 0,4 Prozent – von 200 untersuchten Potsdamern trägt also im Schnitt einer das Virus unerkannt in sich. Weniger testen kann aber auch nicht der Weg aus der Krise sein: „Durch Tests können wir gezielt diejenigen herausfiltern, die ansteckend sind“, betont Alhorn.

Klar wird damit auch: Wenn sich das Brandenburger Kabinett am Dienstag zu weiteren Lockerungen der Coronamaßnahmen durchringt, sollten sich die Potsdamer nicht zu früh freuen. Eine Öffnung der Außengastronomie am Pfingstwochenende, wie sie wohl morgen beschlossen wird, wird es in der Landeshauptstadt kaum geben. Auch von den anderen geplanten Erleichterungen wird Potsdam zunächst ausgenommen werden – die Corona-Inzidenz ist einfach viel zu hoch.

Potsdam gegen den Trend

Denn die Ansteckungen mit Sars-CoV-2 in Potsdam laufen dem Trend derzeit entgegen. Während die dritte Welle eigentlich gebrochen scheint, erste Bundesländer die Notbremse flächendeckend lockern können und auch die Regionen rund um Potsdam mit Inzidenzen unter oder um 100 einen zaghaften Weg aus dem Lockdown suchen, stagniert der Wert hier auch außerhalb der besonders betroffenen Altersgruppe weiterhin auf hohem Niveau. So weist Potsdam am Montag eine Inzidenz von 127,5 auf – der Landkreis Potsdam-Mittelmark liegt mit 64 knapp bei der Hälfte dieser Inzidenz. Der Landesschnitt liegt bei 88, nur der Kreis Elbe-Elster hat derzeit in Brandenburg höhere Infektionszahlen als Potsdam.

Um in den Genuss von Pfingst-Öffnungen zu kommen oder die derzeit geltende Bundes-Notbremse zu lockern, müsste der Inzidenzwert zunächst fünf Tage unter der 100er-Grenze liegen. Zwei weitere Tage danach können Lockerungen erst greifen. Die Stadt müsste also die Zahl der Neuansteckungen bis zum Ende dieser Woche in den Griff kriegen, damit am nächsten Wochenende Schnitzel und Kartoffeln im Biergarten oder auf der Restaurantterrasse schmecken dürften.

Pfingsten ins Restaurant?

Ein Blick auf die Inzidenzwerte der vergangenen Monate zeigt, dass dies kaum möglich ist. Eine hohe Inzidenz ist schnell erreicht, aber nur schwer wieder zu verlassen, denn je mehr Infektionen in einer Stadt vorhanden sind, umso mehr Ansteckungsmöglichkeiten bestehen auch. So lag der Inzidenzwert, der anzeigt, wie viele von 100.000 Einwohnern sich binnen der vergangenen sieben Tage mit dem Coronavirus angesteckt haben, in Potsdam im gesamten Dezember und Januar über 100.

Mittlerweile ist dies seit dem 18. April und somit bereits mehr als drei Wochen am Stück erneut der Fall. Seit dem 24. April gilt in Potsdam deshalb die so genannte Bundes-Notbremse, die unter anderem nächtliche Ausgangssperren und eine Test- und Terminpflicht beim Shoppen vorsieht. Schul- und Kitaschließungen hingegen sind erst bei einer Inzidenz von 165 bezogen auf die gesamte Stadt angedacht.

Von Saskia Kirf