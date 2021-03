Potsdam

Filtern oder nicht filtern – mit dieser Frage setzen sich mit Fortschreiten der Cornonavirus-Pandemie die Landeshauptstadt, Schulen, Kitas und Eltern auseinander. Die Stadt hat nun entschieden, weder die kommunalen Schulen noch Kindertagesstätten und Horte mit mobilen Raumluftfiltern auszustatten. Dafür setzt das Rathaus auf CO2-Ampeln, die überprüfen, wie frisch die Luft in Klassen- und Gruppenräumen ist – und notfalls Alarm schlagen, wenn es wieder einmal Zeit ist, die Fenster zu öffnen.

Keine Empfehlungen für die Filter

Der Grund, weshalb die Stadt mobilen Luftfiltern einen Korb gibt: Niemand Richtungweisendes empfehle deren Einsatz ausdrücklich – weder das Robert-Koch-Institut noch das Umweltbundesamt oder andere staatliche Behörden und Institutionen. Auch in der Eindämmungsverordnung des Landes spielen mobile Filteranlagen keine Rolle. Zudem schätze man den Nutzen der Filter nicht so hoch ein wie etwa den Effekt konsequent umgesetzter Abstands- und Hygieneregeln und des Lüftens.

Offenbar sind für die Stadt auch die Kosten von Belang, denn mobile Luftfiltergeräte sind nicht gerade erschwinglich. Je nach Ausstattung und Raumgröße habe man pro Gerät laut Stadt zwischen 1500 und 4500 Euro einzuplanen. Würde man sämtliche Unterrichts- und Fachräume der Potsdamer Schullandschaft und der Kindertageseinrichtungen mit mobilen Luftreinigern ausstatten, wären etwa 4575 Geräte zu beschaffen – da ist man selbst beim günstigsten Angebot fix im Millionenbereich: „Mengeneffekte, Betriebs- und Wartungskosten sind dabei nicht berücksichtigt.“

Oberlin-Kita schafft Fakten

Lüften, Abstand halten, Hände waschen: Das genügt den Eltern, die ihre Kinder in der Oberlin-Kita in Babelsberg betreuen lassen, nicht. Sie haben sich dazu entschlossen, selbst mobile Luftfilter zu beschaffen. Dazu sammelt der Förderverein seit zwei Wochen Spenden – bislang sind 1200 Euro zusammengekommen. Nachdem die Oberlin-Stiftung das Budget auf 1600 Euro erhöht hat, könne man nun die ersten sechs Geräte für die Gruppenräume kaufen. Um alle Betreuungsräume auszustatten, werden laut Förderverein noch einmal rund 2000 Euro benötigt. Dass nun die ersten Geräte erworben werden können, sei nicht nur ein wichtiges Signal im Kampf gegen die Pandemie, sagt Daniel Wetzel, der Elternsprecher des Oberlin-Kitaausschusses: Man erhöhe damit auch die Sicherheit der Erzieherinnen und Erzieher und der Kinder.

Doch die Wirksamkeit von mobilen Luftreinigern im Einsatz gegen das Coronavirus ist nicht sicher belegt. Zwar versprechen die Hersteller, dass die Geräte virushaltige Partikel in Innenräumen reduzieren – ob die Minderungen aber ausreichen, eine Infektionsgefahr in dicht belegten Kita-oder Klassenräumen abzuwenden, ist laut Umweltbundesamt nach jetzigem Wissensstand unsicher. Da die Geräte weder CO2 noch Wasserdampf aus der Raumluft entfernen, empfiehlt das Amt daher weiter die Fensterlüftung als dringlichste Maßnahme. – Das sieht auch Daniel Wetzel so. Er betont, dass die Luftfilter nur ein einzelner Baustein sind: „Mit dem Einsatz der Geräte erreichen wir mehr, als wenn wir sie gar nicht hätten. Aber es wird dennoch weiterhin Masken geben, es wird weiter gelüftet.“

Falsches Sicherheitsgefühl befürchtet

Die Fröbel-Gruppe ist mit zwölf Kindertagesstätten und Horten in Potsdam einer der großen Träger. Fröbel sieht davon ab, Raumluftfilter einzusetzen. „Wir haben uns bei Experten der Charité, mit der wir in Berlin eng zusammenarbeiten, Ende letzten Jahres umfassend über den Nutzen von Raumluftfiltern informiert“, berichtet Katrin Wilcken, Leiterin der Unternehmenskommunikation. „Raumluftfilter sind demnach regelmäßigem und richtigem Lüften nicht überlegen, wenn es um die Reduktion von Aerosolen geht. Wir halten es deshalb für wichtig, dass durch solche Filter kein falsches Sicherheitsgefühl entsteht und weniger intensiv gelüftet wird. Deshalb haben wir uns gegen die Anschaffung entschieden.“

Auch das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) mit seinen acht Potsdamer Kitas verzichtet auf Luftfilter – der Kosten-Nutzen-Aufwand werde sehr kontrovers diskutiert, heißt es. Zudem sei die Refinanzierung noch ungeklärt. Allerdings verfügen die EJF-Kitas – wie inzwischen alle anderen Kitas und Schulen in Potsdam – über CO2-Ampeln, um die Luftqualität zu überwachen. „Wir werden den Einsatz und die Handhabe auswerten“, teilt EJF-Sprecher Mario Weis mit. „Nicht immer lässt sich eine Technologie, die für Büro- oder Arbeitsräume mit Erwachsenen konzipiert wurde, so einfach in einer Kita einsetzen.“ Ein wichtiger Punkt: Kita-Räume sind anders gestaltet als Büros – schon die Höhe der Möbel ist eine andere. „Erwachsene verursachen möglicherweise auch ganz andere Luftströme als Kinder“, so Weis. „Das kann der Hersteller mitbedacht haben – das muss aber nicht der Fall sein.“

Die Landeshauptstadt Potsdam hat seit Mitte Februar alle Schulen in kommunaler Trägerschaft und alle Kindertagesstätten mit CO2-Ampeln ausgestattet. Die Kosten dafür belaufen sich laut Stadt auf rund 343 200 Euro.

Von Nadine Fabian