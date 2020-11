Potsdam/Mittelmark

Sie kommen täglich mit neuen Patienten in Berührung, transportieren Corona-Kranke und doch gibt es für sie keine regelmäßigen Tests: Sanitäter im Rettungsdienst. Weder Potsdam noch Potsdam-Mittelmark sehen Routine-Abstriche für ihre Einsatzkräfte vor – das gilt auch für die Feuerwehren.

„Ungeschützte Kontakte sind ausgeschlossen“

Und warum? Weil es Profis sind – so kann man die Antwort aus dem Rathaus verstehen: „Auf Grund der geregelten Schutzvorkehrungen im Umgang mit Covid-positiven Patienten, sind ungeschützte Kontakte bei sachgerechter und regelkonformer Anwendung der Vorgaben ausgeschlossen“, sagt Stadtsprecherin Juliane Güldner nach Rücksprache mit dem Fachbereich für Feuerwehr und Rettungsdienst, „das Gesundheitsamt berät die Feuerwehr. Zur Vermeidung von Infektionen gibt es fortlaufend Schulungen des Personals und detaillierte Schutzvorkehrungen durch definierte persönliche Schutzausrüstungen.“

Ähnlich argumentieren die Kollegen aus dem Bad Belziger Landratsamt. „Seit Beginn der Pandemie werden sämtliche Einsätze – nicht nur bei gemeldetem Covid-Verdacht – mit entsprechender Schutzausrüstung, also FFP2-Masken und Handschuhen, durchgeführt, sodass ein ungeschützter Kontakt in Einsatz kaum möglich ist“, erklärt Klaus-Dieter Hallex, Fachdienstleiter Rettungswesen in der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark.

Sanitäter: „Ich fühlte mich nicht sicher“

Doch nicht jeder Sanitäter ist damit einverstanden – wie Peter Schmidt (Name geändert). Der Notfallsanitäter berichtete der MAZ von einem Einsatz mit einem Covid-19-Patienten. Der Kontakt war eng und lang. Der Patient wurde behandelt und im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. „Sicher trug ich die ganze Zeit Handschuhe und FFP2-Maske“, berichtet Schmidt, „aber ich fühlte mich danach nicht sicher und wollte mich testen lassen.“ Doch er blitzte bei seinem Arbeitgeber ab. Schließlich besorgte er sich privat einen Test – und der blieb negativ.

Testen im Bedarfsfall nach RKI-Vorgaben

Der Rettungsdienst des Kreises hat 240 Mitarbeiter. „Wir testen nur im Bedarfsfall und nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts“, sagt Hallex – und bestätigt damit, dass nicht vorsorglich oder auf persönlichen Verdacht hin ein Abstrich genommen wird. Regel-Tests, wie einige Krankenhäuser sie beim Personal vornehmen oder vorgenommen haben, gibt es nicht. Auch nicht für die freiwilligen Feuerwehren, ergänzt Kreisbrandmeister Jens Heinze. Die Kommunen als Träger des Brandschutzes können aber nach eigenem Ermessen Corona-Tests vornehmen lassen.

Desinfektion eines Rettungswagens nach einem Einsatz in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

In Krankenhäusern kam es vergleichsweise oft zu Infektionen beim Personal. Der Rettungsdienst indes scheint bislang davor gefeit zu sein. Bis Mitte November „gab es keinen bestätigten Corona-Fall in den Reihen des Rettungsdienstes oder der Feuerwehr“, sagt Potsdams Sprecherin Güldner. 174 Mitarbeiter hat die Gefahrenabwehr in Potsdam. In der ersten Corona-Welle waren fünf Mitarbeiter Kontaktpersonen ersten Grades von Infizierten im privaten Umfeld. Ihre Tests waren aber negativ. Schon damals gab es keine Reihentests im Rettungsdienst.

Unter den mittelmärkischen Sanitätern gab es bislang vier Fälle von Covid-19-Erkrankungen. Doch, so Hallex, „in allen Fällen ergab die Kontaktverfolgung, dass die Infektion nicht von der beruflichen Tätigkeit herrührte“. Private Ansteckung. Sicherheitshalber gingen einige Kollegen in Quarantäne. Gleiches gilt für die Feuerwehren, in deren Reihen es Corona- und Corona-Verdachtsfälle gab.

In der Desinfektionshalle der Potsdamer Feuerwehr wird auch.auch Infektiöse Wäsche zur Reinigung gesammelt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wie sicher sind aber die Rettungsfahrzeuge, wenn darin Covid-19-Patienten – womöglich unerkannt – befördert werden? Grundsätzlich werden sie nach Einsätzen mit infektiösen Patienten – nicht nur Corona-Fälle – „entsprechend der Desinfektionsvorschriften“ gereinigt, so Hallex.

Desinfektionshalle bei der Feuerwehr in Potsdam

Und das Rettungswesen in Potsdam hat in der Feuerwache in der Holzmarktstraße eine spezielle Desinfektionshalle. „Bei der Reinigung werden, je nach zu reinigender Fläche, mindestens begrenzt viruzide Desinfektionsmittel benutzt, welche in einer hausinternen Liste aufgeführt und beschrieben sind“, erklärt Güldner, „diese sind als fertig abgepackte Wischtücher oder nach Anmischung aus einem Wandspender nutzbar.“

Wenn es zu einer Infektion unter den Einsatzkräften kommt: Wie sicher ist es, dass in der Folge etwa wegen der Quarantäne nicht ganze Wachen oder Stützpunkte geschlossen werden müssen? „Es werden präventiv definierte Personengruppen auf den Wachen zeitlich und räumlich kohortiert“, sagt Güldner. Sprich: Es gibt feste Teams. So sollen sich die Wachbesatzungen nicht mischen. Auch die Regionalleitstelle ist abgeschirmt.

Im Einsatz kommen Sanitäter unweigerlich eng mit Corona-Patienten in Kontakt. Quelle: Julian stähle

Ein Schlimmstenfalls-Szenario hat man schon mal durchgespielt. Daher gibt es einen Stufenplan, um auf das Virus in den eigenen Reihen zu reagieren. „Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs wurden bereits im Frühjahr umfangreiche Betrachtungen zu möglichen Eskalationsstufen bei Personalausfällen durchgeführt. Oberstes Ziel ist es, den Rettungsdienst arbeitsfähig zu halten“, so Güldner weiter.

Bei der Berufsfeuerwehr könnten die Reihen aus Mitgliedern der freiwilligen Wehren geschlossen werden. Fallen zu viele Sanitäter im Rettungsdienst aus, „kann die vorgeschriebene Qualifikation auf den Rettungswagen abgesenkt werden“.

Bei Ausfällen wird die Ausrückeordnung verändert

Im Rettungsdienst Potsdam-Mittelmark müssten Mitarbeiter-Teams bei Personalengpässen in anderen Rettungswachen aushelfen. Die Feuerwehren im Umland melden den Ausfall einer Feuerwache umgehend an Kreisbrandmeister Heinze melden. Sein Amt muss dann die Alarm- und Ausrückeordnung umschreiben. Diesen Fall gab es bisher einmal bei der ersten Welle im Frühjahr.

Von Alexander Engels