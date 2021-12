Potsdam

Ab sofort können auch Kinder ab fünf Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden – weil sie Vorerkrankungen haben oder weil der individuelle Wunsch nach einer Impfung besteht. Doch in den Potsdamer Impfzentren ist das bislang nicht möglich. „Wir werden rechtzeitig, aber erst in den kommenden Tagen kommunizieren können, wann und wo sich Kinder in den Potsdamer Impfstellen impfen lassen können“, erklärt eine Rathaussprecherin.

14 Kinder stationär behandelt

Die Kinderärztin Lisa Freude hat bereits Kinder geimpft. „Ab zwölf Jahren war das ja bereits möglich“, sagt sie. „Ich bin Pädiaterin und selbst Mutter dreier Kinder. Ich weiß, dass schwere Verläufe selten sind – aber sie kommen vor. Und Kinder haben unendlich viele Kontakte, sie gehen in die Schule, in den Sportverein, fahren Bus und Bahn. So können sie das Virus sehr leicht verbreiten, deshalb befürworte ich die Impfung für Kinder ganz klar.“ Alle zur Verfügung stehenden Studien und Paper ließen darauf schließen, dass die Impfung sicher sei, betont die Ärztin. „Es ist unsere Verantwortung als Gesellschaft, alle zu schützen.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tatsächlich sind die Infektionszahlen unter Kindern auch in Potsdam viel höher als in den anderen Altersgruppen. 305 Kita- und Schulkinder in der Stadt sind derzeit infiziert, mehr als 1000 befinden sich in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz unter den fünf- bis 14-Jährigen liegt mit 916 zehnmal so hoch wie unter den hochbetagten Potsdamern über 80 Jahren. Im Bergmann-Klinikum landen diese Kinder mit Covid-Infektionen aber nicht. „Wir haben seit Beginn der vierten Infektionswelle 14 Kinder mit einem positiven Sars-Cov-2 Ergebnis stationär behandelt“, sagt Bergmann-Sprecherin Theresa Decker. Die Kinder seien aber nicht wegen ihrer Infektion ins Krankenhaus gekommen, sondern wurden lediglich dort bei der Aufnahme positiv getestet. „Die Positivbefunde sind hier meist Zufallsbefunde.“

Von Saskia Kirf