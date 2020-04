Kita-Notbetreuung stößt in Potsdam an ihre Grenzen

Potsdam

Seit Montag haben mehr Potsdamer Eltern einen Anspruch auf Notbetreuung ihrer Kinder, zugleich stoßen aber immer mehr Kitas und Horte an ihre Kapazitätsgrenzen. Längst bekommen nicht mehr alle Kinder einen Platz, obwohl der ihnen zustünde.

Kleine Gruppen sind Pflicht

Denn die Kitas, Krippen und Horte können wegen der strengen Hygienevorschriften nur eine überschaubare Anzahl von Kindern aufnehmen. Die genauen Gegebenheiten variieren je nach baulichen Voraussetzungen und vorhandenem Personal, grundsätzlich gilt aber: Unter-Dreijährige dürfen nur in Gruppen bis zu fünf Kindern betreut werden, größere Kinder in Siebenergruppen, der Kontakt zwischen Gruppen ist auf ein Minimum beschränkt. Auch an Sanitärräume gelten besondere Anforderungen. „Wir betreuen Kinder nur noch in festen Gruppen, von einem festen Erzieherteam“, erklärt Beatrice Strübing, die Sprecherin der Fröbelgruppe, „sowohl innerhalb der Kita als auch im Garten haben die Kinder untereinander keinen Kontakt. Die Eltern geben ihre Kinder an der Eingangstür der Kita ab und haben keinen Zutritt mehr, um auch das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten.“ Andere Träger wechseln die Betreuer der Gruppen durch, wie Eltern der MAZ berichten.

> So funktioniert die Notbetreuung

Eigentlich hat Fröbel als Träger 2000 Plätze in Potsdam, zur Zeit sind es 333 Notbetreuungsplätze. Und die sind voll. „Wir sind damit in allen Einrichtungen an unserer Kapazitätsgrenze“, sagt Beatrice Strübing. Alle Plätze seien belegt und die Wartelisten schon jetzt sehr lang – und es kämen fast stündlich neue Anfragen. Bei der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) hingegen sind „Stand heute noch ausreichend Plätze vorhanden, aber keiner kann abschätzen, wie viele Anträge diese Woche beschieden werden“.

Neue Kita geht für Notbetreuung ans Netz

Markus Weyh, Geschäftsführer des Trägers Frauen in der Lebensmitte ( Fidl) sagt: „Wir bemerken eine höhere Nachfrage. Jetzt kriegen wir es noch hin, aber es wird eng.“ Derzeit wird die Notbetreuung in einer der drei Kitas des Trägers gebündelt, denn zu Beginn gab es nur drei Kinder zu betreuen. Ab kommender Woche werden alle drei Häuser geöffnet mit dann 43 Notplätze für die sonst rund 150 Kinder. Eine Besonderheit gibt es bei Fidl: Auch die neue Kita „Pipapo“ in Fahrland wird erstmals genutzt. „Das Kinderhaus in Fahrland sollte am 16. März eröffnet werden, aber da war klar, dass zwei Tage später alle Kitas schließen“, sagt Weyh, „die Erzieher hatten sich solche Mühe gegeben, hatten alles eingerichtet, Aufnahmegespräche geführt. Für die war das angesichts der Vorfreude, als hätte man Weihnachten verlegt.“ Kommende Woche ist es dann endlich soweit – die Notbetreuung bringt erstmals Leben in die Bude. „Wir freuen uns auf das erste Kinderlachen dort“, so Weyh.

Wie viele Anträge auf die Notbetreuung zur Zeit genau vorliegen, kann die Stadtverwaltung noch nicht sagen: Zu dynamisch ist die Entwicklung, es gehen permanent weitere Schreiben ein. Vor einer Woche wurden 1430 Kinder betreut, weil ihre Eltern in den sogenannten strukturrelevanten Bereichen arbeiten, vor zwei Wochen waren rund 1070 gewesen. 107 der 135 Betreuungseinrichtungen waren zuletzt geöffnet. Auch, wie viele Plätze für die Notbetreuung eigentlich gen au vorhanden sind, ist unklar.

Kapazität unklar

„Anfangs ist man davon ausgegangen, dass 15 Prozent der Eltern die Berechtigung haben und die Kinder dann einen Platz bekommen“, sagt Robert Witzsche vom Kita-Elternbeirat Potsdam. Bei regulär rund 18.000 Betreuungsplätzen für Kinder unter zwölf Jahren wären das also maximal 2700 Plätze in der Notbetreuung. „Die Kapazität in den Einrichtungen ist sehr unterschiedlich, wir kennen solche mit mehr als 30 Prozent Notplätzen, andere können nur sieben Kinder aufnehmen, weil sie nur einen großen Raum haben“, erklärt Robert Witzsche.

Berechtigt sind seit dieser Woche neben den Eltern, die beide etwa bei im Krankenhaus, bei Polizei und Rettungsdienst oder im Einzelhandel arbeiten, auch alle alleinerziehenden Eltern, die berufstätig sind. Familien, in denen nur ein Elternteil im systemkritischen Bereich arbeitet, können nun ebenfalls die Notbetreuung beantragen.

Robert Witzsche vom Potsdamer Kita-Elternbeirat findet die Ausweitung des Anspruchs grundsätzlich richtig. „Vor allem bei den Alleinerziehenden muss man eine Lösung finden“, sagt er. „Die soziale Komponente ist sehr wichtig.“ Es sei dabei aber nicht nur das Berufsfeld der Eltern, das ausschlaggebend sein dürfe. „Es gibt auch Familien mit vier oder fünf Kindern, bei denen ein Elternteil zuhause ist, zwei Kinder beschult und die anderen betreut – auch das ist ein sozialer Faktor, über den man reden muss.“ Und: „Es ist schwierig, die Anspruchsgrundlage zu erweitern, aber gleichzeitig nicht genügend Plätze zu haben.“ So seien an den Kita-Elternbeirat immer wieder Fälle herangetragen worden, in denen trotz eines positiven Bescheids aus dem Jugendamt kein Not-Platz in der Kita des Kindes mehr vorhanden ist.

Windhundprinzip sollte immer vermieden werden

Was bei der Kitaplatzvergabe eigentlich vermieden werden soll, geschieht nun durch die Ausweitung der Notbetreuung: Ein Windhundrennen auf die letzten Plätze ist gestartet. Während die ersten Träger signalisieren, dass sie schon voll sind, klingeln im Kitatipp und den Einrichtungen die Telefone. Manche Einrichtung „reserviert“ einen Platz für einen Tag, weil die Eltern davon ausgehen, dass der Antrag bald beschieden wird. Im Kitatipp wird Druck gemacht, dass der zugesagte Platz übermorgen schon vergeben sein könnte. So arbeiten alle unter Hochdruck – und wer schneller beantragt, mailt oder anruft, ist im Vorteil gegenüber jenen Eltern, die trotz Anspruchs noch nicht nachgefragt oder gar beantragt haben. Die Nachfrage kann für die Träger aber wiederum wichtig sein. Sabine Frenkler von der Awo bittet die berechtigten Eltern inständig darum. „Wir müssen uns vorbereiten“, sagt sie, „dazu müssen wir wissen, wie viele Kinder kommen werden.“

Von Saskia Kirf und Peter Degener