Das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ reagiert auf die Corona-bedingte Bettennot und plant eine Millionen-Investition. Auf Anfrage bestätigt Klinik-Sprecherin Theresa Decker MAZ-Informationen, wonach in Containern Platz für zusätzliche 36 Krankenhausbetten für den stationären Bereich geschaffen werden sollen. „Das Gebäude LL ist in Containerbauweise errichtet worden“, erklärt Decker. „Nun soll das Haus in drei Ebenen nach aktueller Planung an seiner Stirnseite verlängert werden.“ Erste Kostenschätzung für den Erweiterungsbau: rund 4,5 Millionen Euro.

Erweiterungsbau soll im Januar 2022 fertig sein

Die Finanzierung erfolgt laut Klinikum über „vorhandene Fördermittel“, Genaueres über Herkunft der Fördermittel sowie eine mögliche Gegenfinanzierung durch das Klinikum konnte Decker am Mittwoch noch nicht sagen. Ebenfalls noch schwer abzuschätzen: der konkrete Zeitpunkt der Fertigstellung. „Noch befinden wir uns in der Vorplanung“, so Decker. Erst nachdem alle internen Gremien zugestimmt haben, könnten die weiteren Schritte „eines Bauantragsverfahrens inklusive Bearbeitungsdauer“ beginnen. Liegen alle Genehmigungen vor, werde zudem die Bauphase „einige Zeit“ in Anspruch nehmen. Kurzum: „Konservative Planungen gehen davon aus, dass die Betten ab 1. Januar 2022 einsatzbereit sein könnten.“

Das Haus LL auf dem Gelände vom Klinikum-Ernst von Bergmann soll auf der derzeitigen Parkplatzfläche in Form eines Anbaus erweitert werden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Klar ist allerdings: Es muss etwas passieren. Und zwar dringend. Seit Monaten kämpft das Haus – ebenso wie das katholische St.-Josefs-Krankenhaus – mit den Folgen der reduzierten Bettenzahl. Hunderte Patienten mussten bereits in andere Städte verlegt, die Notaufnahme des Bergmann-Klinikums zeitweise täglich für längere Zeit abgemeldet werden, was wiederum das Notfallteam des Josefs-Krankenhauses an seine Grenzen brachte . 16 Stunden war die Notaufnahme des Bergmann-Klinikums laut Decker auch in der vergangenen Woche wieder abgemeldet – eine Situation, die sich zumindest mittelfristig durch die Schaffung zusätzlicher Bettenkapazitäten entspannen soll.

16 Betten werden für Covid-Patienten frei gehalten

Doch nach wie vor muss das Klinikum auf etwa 15 Prozent seiner Betten verzichten, um die Corona-Hygieneregeln einhalten zu können, belegt maximal 870 bis 910 der 1098 Betten. Hinzu kommt, dass die Covid-Station auch weiterhin vorgehalten wird, die 16 Betten aber seit Wochen überwiegend leer stehen.„Dennoch wollen wir vorbereitet sein und halten diese Ebene deswegen für Covid-Patienten frei“, sagt Decker. Geld bekommt das Klinikum dafür ab sofort allerdings nicht mehr, denn die Leere-Betten-Prämie, die der Bund für unbelegte Klinik-Plätze im Rahmen der Corona-Pandemie zahlte, ist Ende September ausgelaufen.

„Doch Patientensicherheit hat hier einfach höchste Priorität“, betont Geschäftsführer Tim Steckel. Deshalb sei auch der Anbau notwendig. „Mit der Schaffung weiterer 36 Betten und damit einhergehend der perspektivischen Erhöhung unserer Bettenkapazität kommen wir unserem Versorgungsauftrag als Schwerpunktversorger der Region Berlin-Brandenburg nach“, so Steckel.

Von Anna Sprockhoff