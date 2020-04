Beelitz/Potsdam

Der regionale Krankenhaus-Verbund zur Bewältigung der Corona-Pandemie bekommt Zuwachs: Die seit Montag bestehende Kooperation von Klinken in Westbrandenburg wird um die Krankenhäuser in Potsdam und Teltow-Fläming erweitert. „Kernelement der Klinikkooperation ist eine abgestimmte und zentral gesteuerte Arbeitsteilung zwischen den Kliniken unterschiedlicher Versorgungsstufen und den Fachkliniken im Versorgungsgebiet. Ein Bestandteil der Kooperationsvereinbarung ist die zentral organisierte Patientensteuerung“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Kooperationspartner.

Funktionsfähigkeit der beteiligten Krankenhäuser wird gesichert

So können Krankenhausbetten für schwer erkrankte Covid-19-Fälle gezielt freigehalten und Transportressourcen geschont werden. Die Kliniken mit intensivmedizinischen Betten werden entlastet, indem auch Patienten ohne Covid-19-Erkrankung unkompliziert verlegt werden können, teilten die Partner der Krankenhauskooperation mit. „Dadurch wird die bestmögliche Versorgung für die Patienten erreicht und gleichzeitig die Funktionsfähigkeit aller beteiligten Krankenhäuser gesichert“, heißt es in der Mitteilung.

Neu in den Verbund aufgenommen wurden vier Potsdamer Einrichtungen: das Ernst-von-Bergmann-Klinikum mit seinen beiden Standorten in der Landeshauptstadt und in Bad Belzig, das St. Josefs-Krankenhaus, die Oberlinklinik in Babelsberg und das Evangelische Zentrum für Altersmedizin. Auch das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow und das KMG-Klinikum in Luckenwalde sind mit dabei.

Beispielgebend für die Krankenhauslandschaft

Zu den Gründungsmitgliedern des Verbundes gehören zehn Kliniken, die bereits seit Montag eng kooperieren, darunter das Städtische Klinikum Brandenburg, die Recura-Kliniken in Beelitz-Heilstätten und das Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen.

„Unsere trägerübergreifende Kooperation für ein Drittel der Einwohner Brandenburgs ist beispielgebend und ein Sinnbild für die Funktionsfähigkeit der Krankenhauslandschaft. Das ist ein hoffentlich beruhigendes Signal an die Bevölkerung“, sagte Matthias-Hagen Lakotta, Vorstand der Recura Kliniken AG.

Nach Etablierung einer Koordinierungsstelle in Potsdam werde das Ernst-von-Bergmann-Klinikum die Koordinierung der Patienten aus Potsdam und Teltow-Fläming zu gegebener Zeit wieder selbst übernehmen, heißt es in der Mitteilung.

