Das städtische Hans-Otto-Theater will mit seinen Mitarbeitern die Kontaktverfolgung des Potsdamer Gesundheitsamts unterstützen. „Die grundsätzliche Bereitschaft in unserem Haus ist vorhanden“, allerdings müssten die Rahmenbedingungen geklärt werden, erklärte Theatersprecher Björn Achenbach auf Anfrage der MAZ. Das Hans-Otto-Theater hat angesichts der ausgefallenen Spielzeit rund 150 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen.

Beschäftigte könnten freiwillig aushelfen – als befristete Angestellte der Stadt

Hintergrund ist eine Kleine Anfrage der Linksfraktion an die Stadtverwaltung, inwiefern die Mitarbeiter kommunaler Unternehmen wie den Stadtwerken oder der Pro Potsdam, die sich derzeit in Kurzarbeit befinden, für die Hilfe im Gesundheitsamt herangezogen werden könnten. Die Verwaltung erklärte nun, dass man zwar keine rechtlichen Möglichkeiten habe, die Beschäftigten kommunaler Unternehmen „im Wege des Direktionsrechtes im Gesundheitsamt einzusetzen“, weil dieses sich allein auf die Kernverwaltung erstrecke.

Gleichwohl könnten sich die Mitarbeiter kommunaler Unternehmen von Konzernunternehmen „freiwillig bereit erklären, bei der Landeshauptstadt Potsdam zu arbeiten“. Dazu müssten diese von ihren Unternehmen beurlaubt werden und eine Nebentätigkeitsgenehmigung erhalten. In der Stadtverwaltung bekämen sie einen befristeten Arbeitsvertrag, die Stadt würde die Personalkosten tragen, so die Antwort der Verwaltung. Es müssen allerdings alle Aspekte der Arbeitnehmerüberlassung berücksichtigt und „insbesondere eine verdeckte Gewinnausschüttung an die Landeshauptstadt Potsdam ausgeschlossen werden“.

Linke: Stadt muss Einsatz der Kurzarbeiter proaktiv anbieten

Ob auch tatsächliche Mitarbeiter des Theater im Gesundheitsamt eingesetzt werden, ist noch offen. „Bisher hat uns jedoch noch keine entsprechende Anfrage bzw. Information der Stadt erreicht. Unsere Geschäftsführende Direktorin Petra Kicherer möchte zunächst klären, was unsere Kolleginnen konkret tun sollen und inwieweit sie dazu auch befähigt sind. Ein Gespräch dazu kommt hoffentlich zeitnah zustande“, so Achenbach am Freitag.

Die Linksfraktion reagierte auf die Beantwortung ihrer Anfrage mit einer Forderung an die Verwaltung: „Die Möglichkeit Mitarbeitende städtischer Unternehmen, die in Kurzarbeit sind, freiwillig im Gesundheitsamt einzusetzen, muss proaktiv von der Stadt angeboten werden. Nur dann können diese über die Möglichkeit nachdenken und sie gegebenenfalls wahrnehmen. Sonst werden mögliche Ressourcen nicht sinnvoll eingesetzt“, erklärte die Linken-Stadtverordnete Tina Lange am Freitag.

Auch Pro Potsdam und Stadtwerke haben Mitarbeiter in Kurzarbeit

Auch die Potsdamer Stadtwerke haben im Bereich der Bäderlandschaft Potsdam GmbH, die sich um die derzeit geschlossenen Schwimmhallen und Freibäder kümmert, ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Bei der städtischen Pro Potsdam und ihren vielen Tochterunternehmen gibt es im Bereich der Biosphäre Beschäftigte in Kurzarbeit. Anfragen, ob die Firmen eine zeitweise Überlassung an die Stadt ermöglichen, sind am Freitagmorgen allerdings noch unbeantwortet.

Das Gesundheitsamt Potsdam wird gegenwärtig von 44 Beschäftigten aus anderen Verwaltungsbereichen unterstützt, etwa von Mitarbeitern des corona-bedingt geschlossenen Potsdam-Museums. Außerdem sind rund 22 Soldaten der Bundeswehr im Gesundheitsamt im Einsatz.

Von Peter Degener