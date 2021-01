Potsdam

Die Anzahl der Arbeitslosen in Potsdam hat sich im Januar um 300 auf 6104 erhöht. Die Arbeitslosenquote stieg im selben Zeitraum von 6,0 auf 6,3 Prozent. Das hat die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mit Veröffentlichung des monatlichen Arbeitsmarktberichtes bekannt gegeben.

Im Vergleich zum Januar 2020 stieg die Zahl der Arbeitslosen in Potsdam um 853 Personen, also um 15,8 Prozent. Der Anstieg war damit geringer als in den Vormonaten.

Anzeige

Dezember 2020 mit höchstem Anstieg

Wie berichtet, registrierte die Arbeitsagentur in ihrem Bericht für Dezember 2020 einen Anstieg im Vergleich zum Dezember 2019 um 20,1 Prozent. Für November 2020 wurde ein Anstieg um 19,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat registriert.

Einen ersten deutlichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen hatte es im Sommer 2020 im Zusammenhang mit dem ersten Corona-Lockdown gegeben: Die Anzahl der Arbeitslosen stieg auf über 6000, die Quote sprang erstmals seit 2016 wieder über die Grenze von sechs Prozent.

Abwärtstrend nach Lockerung

Signifikant war ein nach den Lockerungen des ersten Lockdowns einsetzender Abwärtstrend bis auf 5769 Arbeitslose im Oktober 2020.

Die Anzahl der Langzeitarbeitslosen blieb in Potsdam im Januar 2020 mit 2017 Personen und einem Anteil von 33 Prozent an der Gesamtzahl der Arbeitslosen auf einem hohen Niveau. Im Dezember 2020 registrierte die Bundesagentur in Potsdam 1953, im November 2020 1895 Langzeitarbeitslose.

Weit über dem Durchschnitt ist die Arbeitslosigkeit mit einer Quote von 19,7 Prozent unter den in Potsdam lebenden Ausländern. Die geringste Arbeitslosenquote wurde in einer Aufschlüsselung nach Altersgruppen mit 4,2 Prozent in der Gruppe 15- bis Unter-20-Jährigen, die höchste mit 6,3 in der Gruppe der 55- bis Unter-65-Jährigen ermittelt.

Mehr Männer als Frauen arbeitslos

Bei Frauen liegt die Arbeitslosenquote mit 5,2 Prozent deutlich unter dem Wert von 7,3 bei den Männern.

Einen Zusammenhang mit dem Corona-Lockdown gebe es bei den aktuellen Arbeitsmarktzahlen für Potsdam und das Umland „erstaunlicherweise nicht“, sagte Alexandros Tassinopoulos, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam, bei der Vorstellung des Monatsberichts. Die Entwicklung sei im wesentlichen auf „saisonale Effekte“ zurückzuführen.

Belastbare Zahlen zur Kurzarbeit in Potsdam könnten erst mit erheblicher Verzögerung nachgeliefert werden. Hinweise auf eine nachlassende Tendenz ergeben sich aus den Anzeigen.

Weniger Betriebe mit Kurzarbeit

Im Dezember zeigten laut Agentur 241 Betriebe in Potsdam Kurzarbeit für 2510 Beschäftigte an, im Januar kamen aus 163 Betrieben Anzeigen für 1446 Beschäftigte. Kurzarbeit gebe es vor allem in der Hotellerie, in Tourismus, Handel und im Immobiliengewerbe.

Lesen Sie auch

Eine Übernachfrage registriert die Arbeitsagentur auf dem Ausbildungsmarkt. Aktuell suchten 183 Jugendliche in Potsdam eine Ausbildungsstelle – 25 mehr als im Vorjahr. Dem gegenüber stünden aktuell 153 Ausbildungsstellen – 51 mehr als im Vorjahr.

Die Agentur appelliere „an Jugendliche und Arbeitgeber, jetzt zusammenzukommen“, so Tassinopoulos: „Wer jetzt nicht in die Ausbildung investiert, macht einen Fehler.“ Nachwuchskräfte würden vermehrt gesucht im Baubereich, im Handwerk, in Lager, Logistik und Handel sowie im öffentlichen Dienst.

Von Volker Oelschläger