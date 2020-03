„Schlag ins Gesicht der Ärzte und Pfleger“: Bergmann-Klinikum kritisiert Spahns Gesetzentwurf“

Potsdam

Nachdem am Samstag Details zum Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn ( CDU) bekannt wurden, welches die Gesundheitseinrichtungen in der Corona-Krise unterstützen sollte, hagelte es Kritik. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) kritisierte, dass kein Euro für die hohen Mehrkosten für Schutzausrüstung fließen soll. Nun zeigt sich auch die Geschäftsführung des Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikums alles andere als begeistert über Spahns Pläne. In einer Pressemitteilung, die das Klinikum am Sonntagvormittag veröffentlichte, wird der Gesetzentwurf als „Schlag ins Gesicht der Pflegekräfte und Ärzte“ bezeichnet.

„Bundesgesundheitsminister Jens Spahn lässt unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Klinikum Ernst von Bergmann aber auch in allen anderen Krankenhäusern in Brandenburg in der größten Krise seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland im Regen stehen,“ so Steffen Grebner, Vorsitzender der Geschäftsführung des Klinikums.

4,5 Milliarden nur geliehen – kein Geld für mehr Schutzausstattung

Die in Spahns Entwurf genannten 4,5 Milliarden Euro Finanzhilfen, die sich aus der Erhöhung der Pflegefinanzierung ergeben, sollen den Krankenhäusern nur geliehen werden, heißt es in der Pressemitteilung. Im nächsten Jahr müsse das Geld wieder an die Kassen zurückgezahlt werden. Im Gesetzentwurf fehle außerdem ein Ausgleich für hohen Mehrkosten für die Schutzausstattung der Mitarbeiter. Hierfür hätten Krankenhäuser bereits einen pauschalen Mehraufwand von 160 Euro pro Patient beziffert. Die Kliniken werde lediglich 30.000 Euro für jedes bis zum 30. September aufgestellte Bett bezahlt, dabei lägen die Kalkulationen der Krankenhäuser hierfür bei 85.000 Euro.

„Minister Spahn stellt finanzielle und bürokratische Aspekte vor die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung der Bürgerinnen und Bürger bei dieser Pandemie“, so Steffen Grebner in der Pressemitteilung. „Wenn dieser Plan Gesetz wird, setzt Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme aufs Spiel und verliert letztlich den Kampf gegen das Corona-Virus. Die Lage ist ernst. Das gilt auch für die Krankenhäuser in Brandenburg.“

Spahn kündigt Änderungen an

Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hatte bereits am Samstagabend via Twitter auf die Kritik reagiert: „Die Krankenhäuser verdienen in dieser Zeit bestmögliche Unterstützung. An dem Entwurf zum Krankenhaus-Gesetz gab es Kritik. Diese nehmen wir ernst und haben soeben in einer Schalte mit den Gesundheitsministern der Länder einmütig mehrere Änderungen vereinbart“, twitterte der CDU-Politiker am Samstagabend. Den aktualisierten Entwurf wolle man am Sonntag vorstellen.

