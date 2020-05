Potsdam

Derzeit jagt oft eine Nachricht die andere. Viele drehen sich um die Corona-Krise und ihre Folgen, doch es gibt auch noch andere Themen, die die Stadt bewegen. Ein Überblick über die Geschichten und Nachrichten des Tages.

Lokale öffnen: Bier, Brause und Desinfektionsmittel

Philipp Platzke freut sich über ein frisch gezapftes Bier im Hafthorn. Quelle: Varvara Smirnova

Zweieinhalb Monate. So lange mussten Stammkunden wahrscheinlich noch nie auf ein Bier in ihrer Lieblingskneipe Hafthorn warten. Seit Freitag hat nicht nur die Kneipe in der Innenstadt wieder geöffnet, sondern fast alle Gastronomen nutzen die Corona-Erleichterungen, um ins Geschäfts zurückzukehren.

Biergartensaison beginnt: So lief die Wiedereröffnung der Potsdamer Kneipe Hafthorn

Licht aus, Spot an! Die Renaissance der Autokinos durch Corona

Wissen Sie noch, wer wen immer mit „Hey Doc!“ ansprach und wer von sich sagte „Ich bin Kommunist“? Ja, das sind Filmzitate aus einer Zeit, als Kinos geöffnet waren. Mit Corona könnten nun aber Autokinos die Wiederauferstehung feiern. Zwei Autotüren Mindestabstand dürften genügen. Die Stadtwerke wollen mit dem Thalia und dem Filmpark ein Autokino einrichten. In Werder gibt es ebenfalls eine Initiative.

Endlich wieder Filme! Potsdam und Werder sollen Autokinos bekommen

Corona-Lockerung: Josefs-Krankenhaus öffnet für Besucher

St.-Josefs-Krankenhaus. Quelle: Varvara Smirnova

Patienten des St. Josefs-Krankenhauses können ab Montag wieder Besuch empfangen. Während das städtische Klinikum „ Ernst von Bergmann“ weiterhin am Besuchsverbot festhält, machen die Alexianer ihr Haus wieder auf und geht in eine Art Normalbetrieb. Auch in Sachen Corona-Tests gehen sie andere Wege.

St. Josefs-Krankenhaus lässt geplante Operationen und Besuche schrittweise wieder zu

Corona-Chef-Aufklärer: „Ich decke niemanden“

Frank Torsten Hufert ist nach eigenen Angaben der einzige reine Virologe in ganz Brandenburg – und er ist der medizinische Leiter der Kommission, die den Corona-Ausbruch am Potsdamer Bergmann-Klinikum aufklären soll. Im exklusiven MAZ-Interview verrät er, wie er dabei vorgehen will und wie seine Kommission unabhängig bleiben will.

So will Kommissionschef Hufert den Corona-Ausbruch in Potsdamer Bergmann-Klinik aufklären

Hoch hinaus: Der Potsdamer Kletterwald ist wieder offen

Mit sieben Wochen Verspätung startet der Abenteuerpark Potsdam in die neue Saison. Die Zwangspause hinterlässt nicht kompensierbare Verluste. Boulderhallen müssen weiter auf eine Wiedereröffnung warten, aber bereiten sich vor.

So ändern die Corona-Einschränkungen den Besuch in Boulderhallen und Kletteranlagen

Blick nach Afrika : Uganda-Ausstellung im Kunstraum

Am 16. Mai eröffnet die Ausstellung „Königsland“ von Alexander Janetzko/Fotografie (l.) und Matthias Körner/Hinterglasmalerei im Kunstraum. Quelle: Bernd Gartenschläger

Endlich wieder Kultur! Die Angebote werden mehr. Nun hat der Kunstraum in der Schiffbauergasse auch wieder offen. Den Auftakt nach der Corona-Zwangspause macht die Ausstellung „Königsland“. Zu sehen sind Fotografien von Alexander Janetzko und Hintergrundmalereien von Matthias Körner ab dem 16. Mai.

Wiedereröffnung des Kunstraums Potsdam mit Uganda-Ausstellung „Königsland“

Von Alexander Engels