Folgen der Corona-Krise: Potsdam fehlen mehr als 600 Krankenhausbetten

Wer in Potsdam derzeit ins Krankenhaus muss, könnte sich am Ende in einem Klinikbett in Brandenburg an der Havel, Berlin oder Frankfurt (Oder) wiederfinden. Denn der Stadt fehlen wegen der Corona-Krise Krankenhausbetten – mit alarmierenden Folgen. Allein das katholische St.-Josefs-Krankenhaus muss pro Woche 250 bis 300 Patienten in andere Krankenhäuser außerhalb von Potsdam schicken, „teilweise mussten wir Patienten bis Frankfurt (Oder) verlegen“, erklärt der Regionalgeschäftsführer der Christlichen Kliniken, Oliver Pommerenke. Doch auch in den umliegenden Krankenhäusern steigt der Druck. Auf Anfrage heißt es etwa aus dem Klinikum Brandenburg: „Wir können bei einer dauerhaften Überlastung die Patientenversorgung nicht mehr ordnungsgemäß sicherstellen.“

Grund für den Versorgungsengpass sind zum einen die Folgen des Aufnahmestopps im Ernst-von-Bergmann-Klinikum, zum anderen die Reduzierung der Bettenzahl in allen Häusern der Stadt, um die geforderte Bettenanzahl für Covid-Patienten freizuhalten und den Hygiene-Anforderungen in der Corona-Krise gerecht zu werden. Ein-Bett-Zimmer, maximal Zwei-Bett-Zimmer – von diesem Konzept werden zum Schutz der Patienten auf absehbare Zeit weder das Bergmann-Klinikum noch das Josefs-Krankenhaus abrücken. Zwar will das katholische Krankenhaus in der kommenden Woche die Zahl von 145 Betten noch mal deutlich aufstocken. Doch eine Rückkehr zur maximalen Bettenzahl von 244 „ist in der Pandemie-Lage aktuell nicht vorstellbar“, sagt Sprecher Benjamin Stengl.

Rückkehr zu 1000 Betten im Bergmann-Klinikum nicht absehbar

Ähnlich ist die Situation am Bergmann-Klinikum. Auch dort hat man aufgrund des Versorgungsengpasses in der Stadt am Montag die Kapazitäten kurzfristig auf 500 Betten erhöht. Doch auch das wird nicht reichen, um den Bedarf in Potsdam annäherend zu decken. Mehr als 1000 Betten hatte das Klinikum vor der Corona-Krise – wie viele nach dem neuen Schutz-, Hygiene- und Sicherheitskonzept maximal belegt werden können, „lässt sich derzeit noch nicht definieren“, heißt es auf MAZ-Anfrage. Klar ist allerdings: Das neue Konzept sieht „nach den Umbaumaßnahmen und unter Pandemie-Bedingungen eine reduzierte Bettenzahl vor“. Eine Rückkehr zu 1000 Betten ist auf absehbare Zeit und unter den neuen Hygieneregeln nicht möglich.

Wie die fehlenden Krankenhausbetten in Potsdam dauerhaft aufgefangen werden sollen? Wie eine Überlastung der Umland-Krankenhäuser verhindert, die Versorgung schwerkranker Patienten gesichert werden soll? Darauf hat am Dienstag niemand eine Antwort.

In der Potsdamer Stadtverwaltung ist die „Problematik bekannt“, heißt es. Doch zuständig sei das Land. „Dort wird der Bettenbedarfsplan für das Land Brandenburg, ab 2020 sogar in Abstimmung mit Berlin erstellt.“ Das Gesundheitsministerium des Landes wiederum kündigt Antworten auf eine MAZ-Anfrage erst „Ende dieser Woche“ an.

Containermodule als Klinik-Erweiterung

Der Druck auf das Ministerium dürfte groß sein, denn Lösungen werden nicht nur aus Potsdam, sondern unter anderem auch aus Brandenburg an der Havel eingefordert. Dort bringt man sogar das Aufstellen von „Containermodulen“ als kurzfristige Lösung ins Spiel. „Mittelfristig sind An- bzw. Neubauten hier am Klinikum eine denkbare Option“, sagt ein Sprecher auf MAZ-Anfrage. „Planungsszenarien“ gebe es bereits.

Am heutigen Mittwoch soll das Problem in Potsdam auf den Tisch, dem Vernehmen nach gibt es eine Krisensitzung mit der zuständigen Beigeordneten Brigitte Meier ( SPD), Krankenhaus-Vertretern und einem Mitglied aus dem Ministerium. Wie eine Lösung für die Stadt aussehen könnte, ist allerdings offen. Ein Behelfskrankenhaus in Potsdam-West, das zum Höhepunkt der Pandemie im Gespräch war, ist laut Stadt aktuell nicht geplant. Anbauten sind im Josefs-Krankenhaus laut Sprecher aufgrund der Lage schon ausgeschlossen. Das Bergmann-Klinikum hat alle Erweiterungspläne vorerst auf Eis gelegt, um die erforderlichen Krisen-Umbauten zu stemmen.

Viele schwerkranke Patienten in der Notaufnahme

Doch auch in Potsdams größtem Krankenhaus teilt man die Sorge vor der Betten-Not und der Frage: Wie soll die Patientenversorgung sichergestellt werden – und zwar nicht nur in der Landeshauptstadt? „Denn die Betten fehlen zurzeit nicht nur in Potsdam“, sagt Klinik-Chef Hans-Ulrich Schmidt, „das ist ein deutschlandweites Thema, mit dem die Krankenhäuser, aber auch die politischen Entscheidungsträger konfrontiert sind.“

Für die Versorgung schwerkranker Patienten in Potsdam heißt das allerdings auch: Wohin, wenn nicht nur die Krankenhäuser vor Ort, sondern auch die im Umland voll sind? „Die Menschen der Region sind ja in der Zeit von Corona nicht plötzlich gesünder geworden, sondern haben stattdessen den Weg ins Krankenhaus vermieden“, sagt Bergmann-Chef Tim Steckel. Die chronischen Erkrankungen oder altersbedingte Krankheitsbilder existieren weiterhin. Dies erleben wir derzeit verstärkt, da unsere Notaufnahmen vor allem mit schwer kranken Patienten angefahren werden.“

