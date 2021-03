Corona-Krise: Potsdamer Traditionsgeschäft Schuh Baar bittet um Spenden

Potsdam

Zwei verkaufte Paar Schuhe in drei Geschäften und das an einem Samstag. Das ist die Verkaufsbilanz der Potsdamer Schuhkette Schuh Baar vom vergangenen Wochenende. Der 27. März 2021 werde wohl als umsatzschwächster Tag in die 70-jährige Geschichte des Potsdamer Traditionsunternehmens eingehen, sagt Inhaber Guido Baar. Seine drei Schuhgeschäfte in der Brandenburger Straße will er vorerst geschlossen lassen. „Zu teuer“, sagt der 50 Jahre alte Unternehmer.

Schuld an dem wirtschaftlichen Totalausfall sei seiner Meinung nach die „chaotische Teststrategie“ der Landeshauptstadt. Wer in Potsdam im Einzelhandel shoppen gehen will, muss seit Samstag einen negativen Schnelltest vorlegen. Das hatte die Stadt am Mittwoch bekannt gegeben. Zusätzlich müssen Kunden in vielen Geschäften vorab ein Termin für ihren Einkauf vereinbaren.

Terminvereinbarung plus Test: „Totentanz“ in der Innenstadt

Diese Hürden schreckten offenbar viele Kunden davon ab, für einen Einkaufsbummel in die Potsdamer Innenstadt zu kommen. „Es ist das eingetreten, was wir befürchtet haben – es war Totentanz“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. „Terminvereinbarung plus Test – das bringt keinen dazu, sich in die Innenstadt zu begeben.“

Um sein Geschäft in der Corona-Pandemie vor dem Ruin zu retten, greift Schuhhändler Baar jetzt zu einem ungewöhnlichen Mittel: Über die Spendenplattform betterplace bittet er die Potsdamerinnen und Potsdamer um Spenden. Die staatlichen Coronahilfen würden kaum ausreichen, sagt er. Im Herbst hat er erst neue Ware für einen mittleren sechsstelligen Betrag bestellt – in der Hoffnung, es werde keinen zweiten Lockdown geben.

Geisterstädte nach der Corona-Pandemie?

„Massive Einkommenseinbußen durch teilweise absurde Coronaregeln auf der einen Seite und große Investitionen für den Ausbau des Online-Shops auf der anderen Seite – selbst dem besten Kaufmann fällt irgendwann nichts mehr anderes ein, als seine treue Kundschaft zu Spenden aufzurufen“, sagt Baar. Der Unternehmer, der das Geschäft in dritter Generation leitet, fühlt sich „von der Politik vergessen“.

Er selbst suche den Austausch mit Potsdams Bürgermeister Mike Schubert (SPD), um nach praktikablen Lösungen zu suchen. Bei der Teststrategie habe er jedoch das Gefühl, dass Vertreter des Einzelhandels überhaupt nicht gehört wurden. Am 15. Januar sprach er zudem mit dem Potsdamer Bundestagsabgeordneten, Finanzminister Olaf Scholz (SPD), über die Situation im Handel. Der lokale Einzelhandel, sagt Guido Baar, werde in der Corona-Politik vergessen. „Schon jetzt schließen viele Läden und wenn wir so weitermachen, haben wir nach Corona Geistercities“.

Von Feliks Todtmann