Potsdams Gastronomen kämpfen um ihre Existenz

Rund 600 leere Stühle hatten Potsdamer Gastronomen am Freitagvormittag auf dem Alten Markt in Potsdam aufgestellt, um ein zweites Mal auf ihre existenzbedrohende Situation in der Corona-Krise aufmerksam zu machen und ihren Forderungen nach Erleichterungen Nachdruck zu verleihen. „Heute ist der Tag der Arbeit. Aber wenn wir uns am nächsten Freitag, dem 8. Mai, wieder hier treffen, muss es der Tag der Befreiung sein“, richtete Initiator René Dost seine Forderung an die Landesregierung in Richtung des Landtages.

Sofortprogramm soll Mitte Mai kommen

Brandenburgs Landesregierung will am 6. Mai über mögliche weitere Lockerungen der Eindämmungsverordnung entscheiden. Davon könnte auch die Gastronomiebranche profitieren, hofft Olaf Lücke, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) in Brandenburg. Der Verband sei mit der Landesregierung im Gespräch. Etwa Mitte Mai soll es ein Sofortprogramm geben. Von der Höhe dieses Programms des Landes werde abhängen, ob der Bund noch etwas drauflegt, sagte Lücke. Brandenburg allein werde die notwendige Hilfe nicht ausreichend stemmen können.

Mit einem symbolischen Schaubild beerdigten Potsdams Gastronomen auf ihrer zweiten Demonstration am Freitag auf dem Alten Markt Ihren verlorenen Umsatz. Quelle: Heinz Helwig

Zum 6. Mai muss die Landesregierung einen verbindlichen Fahrplan vorlegen, der auch die anderen Bereiche in der Stadt berücksichtigt, fordert Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD). Er will vor diesem Tag noch mit dem Ministerpräsidenten Dietmar Woidke ( SPD) darüber sprechen. Schubert appellierte an die Gastronomen, sich den zu erwartenden Auflagen für eine schrittweise Wiedereröffnung ihrer Lokalitäten nicht zu verschließen. „Es wird eine Gratwanderung zwischen den Ängsten der Gäste vor einer neuen Corona-Welle und den Chancen für die Gastronomie werden“, prophezeit der Oberbürgermeister. Derzeit seien viele Hobby-Virologen unterwegs, die Unsicherheit unter den Menschen verbreiteten. Die Situation muss in jedem Augenblick beherrschbar bleiben.

Dauerhaft sieben Prozent gefordert

Eine der zentralen Forderungen der Gastronomen ist die dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent. Die Branche sei mit ihren Mitarbeitern auf das Trinkgeld der Gäste angewiesen. Da die Gastwirte derzeit keine Einnahmen haben, brauchen sie diese Steuersenkung nicht nur für ein Jahr, machte Dost noch einmal deutlich. Das Ostergeschäft sei bereits ausgefallen und Himmelfahrt sowie Pfingsten noch nicht gesichert. „Wir sind eine systemrelevante Branche. Wir verkaufen den Gästen nicht nur Essen und Trinken, sondern auch Emotionen“, so Dost.

Mit Töpfen und Pfannen verschafften sich die Gastronomen auf dem Alten Markt in Potsdam lautstark Gehör. Quelle: Heinz Helwig

Der Gastronom kritisierte die monatelang verzögerte Festsetzung des Kurzarbeitergeldes auf 70 Prozent. Es sollte auf 80 Prozent erhöht werden, forderte er. Dost rief seine Kollegen außerdem dazu auf, sich untereinander nicht länger als Mitbewerber zu sehen, sondern jetzt zusammenzuhalten. „Schließlich sitzen wir alle im selben Boot“, erinnerte er an die gemeinsame schlechte Lage der Gastronomie.

In Cottbus hatte zeitgleich eine analoge Veranstaltung mit etwa 700 leeren Stühlen stattgefunden, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführer Lücke.

Von Heinz Helwig