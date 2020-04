Corona-Krise: Welche Läden am Mittwoch in Potsdam wieder öffnen könnten

Potsdam

Die Stadt fiebert der Wiederöffnung ihrer Läden entgegen, und fiebern hat tatsächlich viel zu zu tun mit der Stimmungslage der Geschäftsleute. „Alle versuchen es erstmal“, sagt Bärbel Schälicke, Vorsitzende der Händlergemeinschaft AG Innenstadt: „Aber keiner weiß, wie es am Mittwoch wird. Die Kunden werden uns wohl nicht gleich überrennen.“

Es ist vieles noch zu tun: Aushänge machen, Abstandshalter kleben, Desinfektionlösung und Desi-Tücher beschaffen, Masken besorgen für die, die keine haben, aber trotzdem einkaufen wollen. Und viele Läden bauen noch eifrig ihre Verkaufsflächen um und Plexiglas-Scheiben vor die Kassen, hat sie beobachtet. Wer dabei Hilfe braucht, möge sich beim Möbelgeschäft Atelier Bertram an der Charlottenstraße melden.

Die Potsdamer Innenstadt

Schälicke geht fest davon aus, dass alle Läden aufmachen, weiß aber bei den großen Geschäften über 800 Quadratmeter nichts Genaues: „Die sind ja bei uns in der AG auch gar nicht Mitglied.“ Während sich die Zentrale von Galeria Karstadt Kaufhof bis Dienstagmittag bedeckt hielt gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung, war bei Intersport Olympia in der Brandenburger Straße die Zusage zu hören: „Wir machen auf!“ Dazu müsse das Geschäft aber knapp die Hälfte seiner Verkaufsfläche mit Flatterbändern sperren. Welche Bereiche das betrifft, war am Dienstag noch unklar, auch, ob der Kunde trotzdem Ware bekommen kann aus diesen Abteilungen. Möglicherweise wird das Sortiment auch auszugsweise in der frei bleibenden unteren Etage zusammengefasst.

Die Bahnhofspassagen

„Wir werden uns am Mittwoch überraschen lassen müssen, wer wirklich aufmacht“, sagte Jana Strohbach als Managerin der Bahnhofspassagen. Die Regelungen des Landes zur Wiedereröffnung seien als Rundmail am Montagmorgen an die Mieter gegangen.

Noch herrscht gähnende Leere in den Bahnhofspassagen. Das könnte sich am Mittwoch ändern. Quelle: Rainer Schüler

„Ich gehe davon aus, dass fast alle öffnen“, sagte Strohbach gegenüber der MAZ: „Aber wenn der eine oder andere das erst Donnerstag oder Freitag schafft, ist es auch in Ordnung.“

Der Spielwarenhändler Pinocchio ist mit 1700 Quadratmetern zu groß, hält aber seine 1000 Quadratmeter große obere Etage geschlossen. Die Rolltreppen sind abgesperrt durch Warenaufsteller. Wer etwas aus dem „oberen Sortiment“ möchte, sagt es an und bekommt von oben einen Korb mit einer kleinen Auswahl verschiedener Artikel nach unten geschickt. Ausgesucht wird also im 700 Quadratmetter großen Erdgeschoss. Dort haben die Inhaber Sabine (49) und Marco Stippken (51) auch Teile des oberen Sortimentes zusammengefasst, Schulranzen etwa: „Die kann der Kunde unten anprobieren und sich dann für ein Design entscheiden, dass wir ihm von oben holen“, sagt die Inhaberin.

Oben werden verschiedene Artikel einer Wunschware in den Korb gepackt und per Rolltreppe nach unten befördert, wo der Kunde auswählen kann. Notfalls läuft dieses Wählen mehrfach ab. Quelle: Rainer Schüler

Oben arbeiten schon seit der Schließung zwei Leute für den Warenversand an Kunden. „Der Versand hat uns nach der Schockstarre der Schließung das Gefühl gegeben, dass sich noch irgendetwas bewegt“, erzählt sie. „Wir waren jeden Schließtag die volle Zeit im Laden und haben vor und nach dem Dienst persönlich die bestellten Dinge zu den Kunden gefahren“, erzählt Marco Stippken. Und neu bestellte Ware wurde zu ihnen nach Hause geliefert nach Spandau.

Marco und Sabine Stippken freuen sich auf Kundschaft im Pinocchio-Spielwarenladen. Quelle: Rainer Schüler

Die Betreiber werden am Mittwoch Plexiglasscheiben an den Kassen haben, Schutzmasken für Mitarbeiter, die das wollen und einfache Mund-Nasen-Schütze für Kunden, die selber keine haben, außerdem Desinfektionsmittel.

Saturn ist deutlich zu groß, will aber am Mittwoch um zehn Uhr mit einer maximal 800 Quadratmeter großen Fläche öffnen. Was dann dort angeboten wird, sei noch unklar, sagte eine Konzernsprecherin gegenüber der MAZ. Das treffe auch auf den Media-Markt im Stern-Center zu.

Saturn macht auf, mit nur 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Quelle: Rainer Schüler

Der Konzern betreibe deutschlandweit 430 Märkte beider Marken und müsse das von Standort zu Standort regeln. In beiden Märkten sind ab dieser Woche Mittwoch, 22. April von 10 bis 18 Uhr wieder für die Kunden da, auf verkleinerten, klar abgetrennten Verkaufsflächen von maximal 800 Quadratmetern, sagte Sprecherin Eva Semmelbauer. Die Wiedereröffnung der Märkte finde unter strikter Einhaltung aller vorgeschriebenen und empfohlenen Hygiene- und Sicherheitsstandards statt. Zudem wurden die Markt-Mitarbeiter im Vorfeld umfassend hinsichtlich dieser Maßnahmen geschult, um von Tag eins an ihren Kunden ein sicheres Gefühl beim Einkauf zu geben.

Das Stern-Center

Im Stern-Center rechnet Manager Frank Kosterka auch die anderen Geschäfte auf, die sich verkleinern müssen auf 800 Quadratmeter: Intersport Voswinkel, C&A, Peek & Cloppenburg (P&C), TK Maxx und Adler. Der MAZ sagte er am Dienstagmittag, dass C&A, Douglas und Pandora noch nicht aufmachen, aber auch keinen Ersatztermin genannt haben. Christ ändert lediglich seine Öffnungszeiten. „Ob die anderen alle am Mittwoch um zehn aufmachen können, wissen wir noch nicht“, sagte Kosterka. Fest steht, dass die Gastronomie nur Vorbestellungen annehmen und diese dann abholen lassen kann. Bestellungen am Tresen darf es nicht geben. Friseure und Nagelstudios dürfen erst ab 4. Mai öffnen.

Von Rainer Schüler