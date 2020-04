Das ist über die Vergangenheit der neuen Bergmann-Chefs bekannt

Potsdam

Am Sonnabend übernehmen die beiden Interims-Geschäftsführer Tim Steckel und Hans-Ulrich Schmidt die Leitung des Potsdamer Klinikums Ernst von Bergmann. Für sechs Monate, so die Planung, sollen sie Brandenburgs zweitgrößtes Krankenhaus wieder auf Kurs bringen. Das Ziel hat Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) bei der Vorstellung der beiden klar definiert: Der Maximalversorger Bergmann-Klinikum soll „wieder ans Netz gehen“.

Doch wer sind die beiden Männer, die Schubert für diese Mammutaufgabe mitten in der Krise auserkoren hat? Der Status quo im EvB jedenfalls ist heikel. Noch immer habe man es überall mit Covid-Fällen zu tun, sagte Hans-Ulrich Schmidt am Donnerstag im Potsdamer Rathaus.

Anzeige

Acht Jahre Chef in Offenbach – mit Folgen

Schmidts Selbstauskunft in der Pressekonferenz: „Ich bin seit 2014 in der Ernst-von-Bergmann-Gruppe in sehr unterschiedlichen Rollen und Aufgabengebieten, man kann sagen, ich kennen jeden Standort von innen“. Seit 2016 leitet er als Geschäftsführer den Standort in Forst ( Lausitz) und die dortige Poliklinik. Auch der Altenhilfe-Tochtergesellschaft Ernst von Bergmann Care steht Schmidt vor. Der heute 53 Jahre alte Hans-Ulrich Schmidt hat eine beeindruckende Karriere hingelegt – aber eine mit Makeln. Ursprünglich ist Schmidt gelernter Krankenpfleger, leitete den Pflegedienst in einer Uni-Klinik und wurde Verwaltungsdirektor, schließlich für etwas mehr als achte Jahre Geschäftsführer im städtischen Offenbacher Klinikum.

Weitere MAZ+ Artikel

2011 schließt der Magistrat der Stadt Offenbach einen Auflösungsvertrag mit Hans-Ulrich-Schmidt. Nach einem teuren Neubau ist das Klinikum hoch defizitär, in einem Jahr sind fast 40 Millionen Euro Minus angefallen. Dabei hatte es Hans-Ulrich Schmidt nicht an Ideen gemangelt, um die Krankenhaus-Kasse aufzubessern. So hatte er etwa Pläne zur Versorgung wohlhabender arabischer Patienten geschmiedet – doch die scheiterten. Mit den Forderungen und einer Strafanzeige eines Dienstleisters gegen Schmidt und drei seiner Leitungs-Kollegen beschäftigt sich später, im Jahr 2013, die Staatsanwaltschaft Darmstadt. Zudem gab es den Vorwurf der Untreue, Schmidt hat offenbar Veranstaltungen des Lions Club zu Lasten des Klinikums abgerechnet. Die rund 12.000 Euro wurden zurückgezahlt, der Offenbacher Magistrat hatte aber beschlossen, trotzdem Strafanzeige zu stellen. Ebenfalls 2013 verkauft Offenbach 90 Prozent seines hoch verschuldeten Krankenhauses an die private Sana-Gruppe. Der Preis: ein symbolischer Euro, die Verbindlichkeiten des Hauses in Höhe von etwa 200 Millionen Euro muss die Stadt tragen. Fragen zu diesen Sachverhalten kann am Freitagnachmittag in Offenbach niemand mehr beantworten. Auch dort ist die Verwaltung mit der Corona-Krise befasst.

Kritiker nennen ihn „Kronprinz“

Tim Steckel hat zwar einen gänzlich anderen Weg genommen als sein neuer Partner Schmidt – doch auch er hat sich hochgearbeitet. Der heute 37-Jährige stammt aus einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein. Während der Schulzeit in Hamburg verbringt er ein Jahr in den USA; nach dem Abitur folgt der Zivildienst, schließlich ein duales Studium des Wirtschaftsingenieurswesens. Als praktischer Ausbildungsort dient Steckel das Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Dessen Direktor zu dieser Zeit heißt Steffen Grebner. Im Juni 2007 übernimmt der die Leitung des Potsdamer Bergmann-Klinikums. 2008 folgt Steckel nach Potsdam, er übernimmt verschiedene Positionen und wird schließlich kaufmännischer Direktor. Kritiker bezeichnen ihn als „ Grebners Kronprinz“.

In der aktuellen Corona-Krise muss Tim Steckel von Beginn an gut informiert gewesen sein. Wie eine Klinik-Sprecherin bestätigt, war er seit dem 16. März Teil des internen Krisenstabs, seit dem 11. April ist Steckel dessen stellvertretender Leiter.

Betriebsrat und Initiative hoffen

Die neuen Geschäftsführer haben beide langjährige Erfahrung in der Bergmann-Gruppe. „Wir kennen beide Personen, nur bislang nicht als Geschäftsführer. Ich gehe davon aus, dass die beiden das Beste aus ihrer neuen Verantwortung machen“, sagte die Betriebsratsvorsitzende des Ernst-von-Bergmann-Klinikums Sabine Bülth der MAZ am Freitag. „Wir haben eine abwartende Haltung, wie es nun weitergeht. Wir hoffen natürlich, dass es gut läuft. Der Betriebsrat hatte einen Tag vor der Entscheidung des Oberbürgermeisters noch darauf gedrängt, dass zumindest die medizinische Geschäftsführerin Dorothea Fischer zur Wahrung einer gewissen Kontinuität im Amt bleibt. Das sei zwar nicht geschehen, doch angesichts der Berufung Steckels Schmidts, glaube sie schon, dass es einen guten Übergang geben könne, so Bülth.

Auch die Initiatoren der zwei Bürgerbegehren für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen am Klinikum äußerten ihre Erwartungen an die neue Führung. „Es gab unter Steffen Grebner Probleme mit der Wertschätzung der Arbeit des Personals und mit der Vergütung. Die neue Geschäftsführung muss genau das, was offensichtlich den Mitarbeitern unter Herrn Grebner fehlte, nun umsetzen. Dazu gehört eine offene Kommunikation im Haus und es muss auch auf die Be- und Überlastungssituationen reagiert werden. Ich hoffe, dass es den klaren Willen gibt, das Bürgerbegehren umzusetzen“, sagt Jörg Kwapis als Vertreter der Initiatoren. Zudem sei das aktuelle Krisenmanagement sei „die große Aufgabe, die da vor ihnen steht.“

Lesen Sie auch:

> Klärungsbedarf besteht seit Jahren: Kommentar

> Interims-Chefs für langsame Rückkehr zum Normalbetrieb

> Potsdam im Krisenmodus: Der Tag im Überblick

Von Saskia Kirf und Peter Degener