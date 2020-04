Klinikum präsentiert Nachfolger für Virologin im Krisenstab

Potsdam

Nach dem überraschenden Rückzug der Virologin Sigrid Baumgarte aus dem Krisenstab des Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikums hat das kommunale Krankenhaus nun einen Ersatz gefunden. Kliniksprecherin Theresa Decker erklärt auf MAZ-Anfrage, der Diagnostik-Leiter des „ Labor Berlin“, Andreas Knaust, sei als externer Experte kurzfristig eingesprungen. Knaust war bis zum Herbst 2017 der Chefarzt für Mikrobiologie und Krankenhaushygiene am Klinikum gewesen.

Das „ Labor Berlin“ ist ein Kooperationspartner des Klinikums. So sei es möglich gewesen, kurzfristig diese Unterstützung zu erhalten, erklärt die Sprecherin. Das Labor ist ein gemeinsames Tochterunternehmen der Berliner Charité-Klinik und des Vivantes-Konzerns, beide sind zu je 50 Prozent beteiligt –damit ist das Labor Teil der öffentlichen Hand.

Hygiene steht in der Kritik

Sigrid Baumgarte hatte erst am 8. April mit ihrer Arbeit im Krisenstab begonnen und parallel dazu auch das Team, das den Ausbruch untersuchen, kontrollieren und zum Ende bringen soll, geleitet. Zudem vertrat sie seit dem 9. April die leitende Krankenhaushygienikerin. Nach nur eineinhalb Wochen trat die Medizinerin jedoch von ihren Aufgaben zurück. Die Chef-Hygienikerin des Klinikums wird nun von einer Mitarbeiterin ihres Teams im Krisenstab vertreten.

Die Krankenhaushygiene im Bergmann-Klinikum steht derzeit in der Kritik. Ein Expertenteam des Robert-Koch-Instituts wurde nach dem Corona-Ausbruch seitens der Stadt ins Haus geholt, um die Vorgänge in Potsdams größtem Krankenhaus zu bewerten. Neben einem „Organisationsversagen“, das vor allem der Geschäftsführung angelastet wird, bemängelt der Abschlussbericht des RKI-Teams auch eine mangelhafte Krankenhaushygiene. So seien trotz bekannter Infektionen ganze Stationen in den Gebäuden des Klinikums umgezogen, möglicherweise hat dies die Verbreitung des Sars-Cov2-Virus im Klinikum noch befeuert. Zudem sei die Hygiene während des Ausbruchsgeschehens noch nicht Teil des Krisenstabs gewesen.

Von Nadine Fabian und Saskia Kirf