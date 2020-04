Corona-Krise im Potsdamer Klinikum: Das sind die Neuen im Krisenteam

Potsdam

Die Krisenbewältigung im Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum liegt seit kurzem in neuen Händen. Nachdem die Experten des Robert-Koch-Instituts ( RKI) ihren Bericht und damit schwere Versäumnisse der Verantwortlichen vorgelegt haben, sind nun zentrale Positionen in der Krisenbewältigung neu besetzt oder neu geschaffen worden – darunter die Leitung des Krisenstabes und externe Beratung durch Experten. Gründonnerstag hat zudem eine externe Expertin die Aufgabe der leitenden Krankenhaushygienikerin übernommen. Das erklärte Klinikums-Sprecherin Damaris Hunsmann auf MAZ-Nachfrage.

Doch wer sind die Neuen im Krisenstab des Klinikums ?

Die neue Krankenhaushygienikerin Dr. Sigrid Baumgarte ist als Ausbruchsexpertin und Virologin seit dem 8. April im Klinikum und im Krisenstab des Hauses tätig. „Seit dem 9. April vertritt Frau Dr. Baumgarte die leitende Krankenhaushygienikerin“, so Hunsmann. Baumgarte selbst bezeichnet sich auf dem Karriereportal „ LinkedIn“ als „Expertin Infektionsmedizin: Krankenhaushygiene, Virologie, Mikrobiologie, Antibiotikatherapie“. Seit Juni 2017 ist sie freiberuflich tätig, arbeitete zuvor knapp drei Jahre lang als Ärztliche Leiterin des Instituts für Krankenhaushygiene und Infektionsschutz am Albertinen-Krankenhaus in Hamburg. Laut Potsdamer Klinikums-Sprecherin liegt Baumgartes besondere Kompetenz „in dem Management von infektiologischen Ausbruchsgeschehen“.

Den Krisenstab des Klinikums leitet ab sofort Gerald Ripberger. Er ist Internist und Notfallmediziner und kam vor fünf Jahren ans Klinikum. Ursprünglich kommt Ripberger aus dem Bevölkerungsschutz und hat zusätzlich Katastrophenmedizin und -management sowie Public Health studiert. Er hat im Ausland für die Europäische Union als medizinischer Fachberater gearbeitet, unter anderem bei Auslandsmissionen im Kosovo und am Horn von Afrika.

Dr. Hilmar Schmidt von Kienbaum Consultants International Quelle: Varvara Smirnova

Dr. Hilmar Schmidt und sein Team von Kienbaum Consultants International betreuen seit Gründonnerstag Stadt und Klinikum bei der Bewältigung der Krise. Das Team umfasst sieben Experten, die es zusammen auf etwa 85 Jahre Beratungserfahrung bringen. Darunter sind ein Virologe, ein Tropenmediziner, ein Unfallchirurg, eine Pflegerin und drei Mitarbeiter, die sich mit der Organisation von Kliniken beschäftigen.

Von Nadine Fabian und Anna Sprockhoff