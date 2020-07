Potsdam

Nach der Lockerung der Corona-Regeln sind die Potsdamer Hotels weit entfernt vom Normalbetrieb, von der Gewinnzone sowieso. „Wir bauen noch Verluste auf“, sagt Sven Hirschauer, Betreiber des Filmhotels „ Lilly Marleen“ in Babelsberg und des „Altstadt Hotels“ in Potsdam: „An den Wochenenden läuft es inzwischen ganz gut; da kommen wir wieder auf 70 Prozent Auslastung in Babelsberg und 80 in Potsdam, dank der Städtetouristen.“ Aber unter der Woche, wenn die Tagungs- und Kongressgäste sonst für die meisten Buchungen sorgen, schafft man kaum 40 Prozent.

City läuft besser als Babelsberg

Dabei läuft das „Altstadt Hotel“ in der Dortustraße mit seinen 84 Betten besser als das „Filmhotel“ mit 112 Betten. „Der Filmpark hat zwar wieder auf, aber mit Besucherbegrenzungen; das merken wir“, so Hirschauer. Es gebe immer noch Stornierungen bei Gruppenbuchungen, bei Klassentreffen etwa. „Und dass die Museen zu sind oder nur eingeschränkt im Betrieb, ist schlecht für uns. Wer kommt schon, wenn er nicht weiß, ob er da rein kommt?“

Anzeige

Keine Tagungsgäste mehr

Von einem „Neustart mit angezogener Handbremse“ spricht Inselhotel-Betreiber Burkhard Scholz, und Autofahrer wissen, was das heißt: Der Motor tourt hoch, aber man kommt kaum vorwärts.

Weitere MAZ+ Artikel

Das Inselhotel Hermannswerder Quelle: Promo

Ohnehin sind höchstens 50 Prozent der Betten beleg- und der Tagungsräume nutzbar, und selbst von denen ist das Hotel weit entfernt: „Wir haben die Wirtschaftlichkeit der Monate Januar und Februar noch lange nicht erreicht. Wir richten uns darauf ein, dass das noch sehr sehr lange so bleibt.“ Nicht nur, dass die Firmen für Tagungen die Gedrängtheit in den Hotels scheuen, sie müssen nach Einschätzung von Scholz selber auch sparen. „Die machen nun die Konferenz lieber in der Firma oder eine Videoschaltung.“ Das beobachte er sogar bei großen Pharma-Konzernen.

Halb Vollzeit, halb Kurzarbeit

Derzeit wird im Inselhotel umschichtig gearbeitet: eine Hälfte des Personals hat zwei Wochen Vollzeitbeschäftigung, die andere zwei Wochen Kurzarbeit Null; dann wird gewechselt. „Anders geht das nicht“, sagt Scholz. „Wir haben nur touristische Gäste. Die sind hoch zufrieden und bleiben bis zu zwei Wochen, aber das reicht nicht zum Überleben.“ Wie das zu handhaben ist, wird von Woche zu Woche entschieden, manchmal auch von Tag zu Tag.

Städte schlimmer dran als Land

Die Einschätzung des Inselhotelchefs trifft auf die gesamte Branche zu, wie Olaf Lücke als Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Brandenburg mit Sitz in Potsdam bestätigt: „Die Auslastung der Hotels liegt unter 50 Prozent“, sagt er: „Auf dem flachen Land ist das deutlich besser, weil die Touristen in die Natur wollen und die Menschenansammlungen meiden.“ Dafür sei es in den Städten „ganz schlimm: Keine Reisegruppen, keine Tagungen, keine Gäste aus Berlin, kaum internationale Touristen, keine öffentlichen Veranstaltungen.“

Eindämmungsregeln nicht zeitgemäß

Die Corona-Eindämmungsverordnung des Landes sei inzwischen völlig abgekoppelt vom wirklichen Leben, gelte aber weiter bis zum 17. August. „Die Situation rechtfertigt diese Beschränkungen längst nicht mehr. Das kann nicht so bleiben bis Mitte August! Die Menschen handeln doch schon ganz anders.“ Die Unternehmen könnten „nicht ewig Kurzarbeit anordnen. Es wird bald Entlassungen geben.“ Man sei nicht nur von der Kostendeckung weit entfernt, sagte Lücke der MAZ: „Viele Kollegen bringen Monat für Monat noch Geld mit, um ihre Firma zu halten.“ Zur Überbrückung Kredite aufzunehmen, helfe keinem: „Das schiebt nur das Sterben auf.“

Lesen Sie auch:

IHK-Umfrage: Hotels und Gaststätten von Insolvenz bedroht

Corona-Virus: So zerstört die Pandemie die Arbeit der Potsdamer Reisebüros

Schifffahrt ohne Gästegruppen

Die Weiße Flotte Potsdam hat bis auf den Dampfer „Gustav“ alle Schiffe im Dienst, aber mit höchstens der Hälfte der Plätze und bei eingeschränktem Fahrplan. So sind die Wassertaxis nur von Donnerstag bis Sonntag unterwegs, und die Kohlekessel des „Gustav“ heizt dieses Jahr wohl keiner mehr an. Bei den geltenden Abstandsregeln könnte er viel zu wenig Gäste mitnehmen. Mit Erleichterung hat Flottenchef Jan Lehmann aufgenommen, dass man auf den Sonnendecks der anderen Schiffe keine Masken mehr tragen muss.

Ausländische Touristen fehlen

„Die internationalen Touristen fehlen uns sehr: Holländer, Briten, Polen. Das merken alle Tourismusunternehmen in der Stadt, die wie wir stark von Reisegruppen leben: Es gibt keine Reisegruppen mehr“, sagt Lehmann. Dagegen verzeichnet die Flotte einen Zuwachs deutscher Gäste in der Ferienzeit.

Schlösserimpressionen der Weißen Flotte statt der abgesagten Schlössernacht Quelle: Weiße Flotte

Für den 14. und 15. August kündigt Lehmann eine „Schlössernacht zur See“ an, weil die eigentliche Schlössernacht wegen Corona ausfällt. Dann werden auf Betreiben der Flotte all jene Schlösser angestrahlt, die man vom Wasser aus sehen kann. Und in der Heilandskirche Sacrow gibt es ein abendliches Konzert.

Nur Privatgäste bei Stadtrundfahrten

Auch den Stadtrundfahrern fehlen die Gruppenbuchungen. „Es gibt keine Hochzeiten, keine Kongresse oder Seminare mit Buchungen bei uns. Wir müssen alle Gäste selbst gewinnen am Bahnhof“, sagt Susanne Lang, die seit 1990 in der Branche aktiv und mit der Schlösser-Tour „Alter Fritz“ etabliert ist. Man komme nur auf 25 bis 30 Prozent der üblichen Gästezahlen. Die „Hop-on-Hop-off“-Stadtrundfahrten, bei denen man sonst irgendwo unterwegs ein- und aussteigen kann, wurden sogar eingestellt, weil man die Abstandsregeln nicht einhalten kann. Wer weiß schon, wie viele Leute wo zusteigen wollen und ob dann noch genügend Platz ist im Bus? „Ich kann keine Tickets verkaufen für Leistungen, die ich nicht erbringen kann“, sagt Lang: „Ich kann doch keine Gäste an der Haltestelle stehen lassen.“ Von zwölf Bussen sind derzeit nur vier unterwegs, zwei Doppel- und zwei Eindecker.

Stadtrundfahrt in Potsdam Quelle: Archiv/Joachim Liebe

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Von Rainer Schüler