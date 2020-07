Potsdam

Jetzt schlägt die Stunde all derer, die in der Corona-Krise auf einen Besuch in ihrem Lieblingslokal verzichten mussten – aber nicht auf dessen Leckereien. Restaurants, Bars, Cafés und Delis haben den Betrieb mit tollen Ideen am Laufen gehalten. Die MAZ sucht Potsdams kreativsten Krisenwirt. Gerade führt in der Abstimmung das 11-Line. Das Quendel ist ihm dicht auf den Fersen. Doch noch ist alles möglich... Stimmt jetzt für Euren Favoriten ab!

Von MAZonline