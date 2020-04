Klinik-Krise in Potsdam: Politik gegen sofortige Abberufung der Geschäftsführung

Potsdam

Die Zukunft der Leitung des Ernst-von-Bergmann-Klinikums ist weiter offen, eine sofortige Abberufung der Geschäftsführung ist aber kein Thema mehr. Nach dem Votum des Aufsichtsrats hat der Hauptausschuss am Mittwoch bis Mitternacht die Geschäftsführer angehört und über eine mögliche Beurlaubung oder Kündigung von Steffen Grebner und Dorothea Fischer debattiert.

Wenig Unterstützer für sofortigen Rauswurf

Nach MAZ-Informationen hatte eine fristlose Kündigung der Geschäftsführung, wie von der Fraktion Die Andere in einem Dringlichkeitsantrag gefordert, keine weiteren Unterstützer. Die möglichen Kosten einer Abfindung, bisherige Erfolge der Geschäftsführung und auch die möglichen Folgen für die Arbeitsfähigkeit des Klinikums in der Corona-Krise wurden dem Vernehmen nach dagegen angeführt. Es habe eine sehr kontroverse Diskussion gegeben.

Eine klare Empfehlung des Hauptausschusses zum Votum des Aufsichtsrates des Klinikums hat es nach MAZ-Informationen im Hauptausschuss nicht gegeben. Der Aufsichtsrat hatte am Dienstagabend dafür votiert, die Klinikleitung bei vollen Bezügen vorerst zu beurlauben, bis eine externe Untersuchungskommission die Vorkommnisse um das Ausbruchsgeschehen im Bergmann-Klinikum aufgeklärt hat. Das erfuhr die MAZ aus Teilnehmerkreisen. Mit dieser Empfehlung soll das Gremium der Linie des Oberbürgermeisters gefolgt sein. Zusammenstellen soll das Gremium die ehemalige Gesundheitsministerin Anita Tack (Linke).

Steffen Grebner und Dorothea Fischer, die Geschäftsführer des Klinikums Ernst von Bergmann Quelle: Varvara Smirnova

Betriebsrat gegen Beurlaubung beider Geschäftsführer

Nur wenige Stunden vor der entscheidenden Sitzung des Hauptausschusses hatte sich der Betriebsrat des Klinikums mit einem offenen Brief an die Fraktionen gewandt – und sich darin klar gegen eine Beurlaubung der gesamten Klinikleitung ausgesprochen. Man wünsche sich gerade jetzt – mitten in der Bewältigung der Krise – eine „gewisse Kontinuität“ und bitte die Politik, der Entscheidung des Aufsichtsrates nicht „vollumfänglich“ zu folgen. Ihr Vorschlag: Nur Steffen Grebner als kaufmännischer Geschäftsführer wird beurlaubt, die medizinische Leiterin Dorothea Fischer hingegen soll ihre Aufgabe, die sie erst vor wenigen Monaten übernommen hat, fortsetzen.

In dem Brief heißt es, man habe sich „über Jahre hinweg wiederholt und vergebens wegen massiver Probleme mit der Führungs,kultur’ in unserem Unternehmen an Mitglieder des Aufsichtsrats, den Gesellschafter sowie Stadtverordnete gewandt“. Dabei sei es nicht nur um das Wohlbefinden der Arbeitnehmer gegangen, sondern der Betriebsrat betrachtet „mit Sorge die Auswirkungen auf die Qualität von Entscheidungsprozessen“.

Erst das Krisenmanagement, dann die Aufarbeitung

Dennoch sei das Schreiben kein Affront gegen den vorsitzenden Geschäftsführer Grebner, konkretisierte der Betriebsrat später gegenüber der MAZ. „Prinzipiell sind wir der Ansicht, dass in der Bewältigung der Krise die gesamte Geschäftsführung nicht beurlaubt oder ausgetauscht werden sollte.“ Was auch immer passiert sei, könne später aufgearbeitet werden.

„Unsere ausschließliche Stellungnahme für Frau Prof. Fischer basierte auf Signalen, die wir erhalten haben, dass über ihre Beurlaubung noch am ehesten diskutiert werden könne“, so die Betriebsratsvorsitzende Sabine Bülth. „In dieser Hinsicht war unser Brief an die Fraktionen ein Versuch zu retten, was zu retten ist.“

SPD will Aufklärung statt Personaldebatten

Ob der Betriebsrat mit seiner Forderung bei Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) am Ende Gehör finden wird, bleibt abzuwarten. Ein einheitliches Meinungsbild des Hauptausschusses zu der Frage hat es offenbar nicht gegeben. So soll es durchaus Stadtverordnete gegeben haben, die Grebner stärker in der Verantwortung sehen als Fischer, die erste wenige Monate im Amt ist. Doch einig war man sich dem Vernehmen nach auch in dieser Frage nicht.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) bei der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwochabend. Quelle: Varvara Smirnova

Entscheidung liegt letztlich beim Oberbürgermeister

Die Entscheidung über die Zukunft der Klinikleitung des „ Ernst von Bergmann“ obliegt nun dem Oberbürgermeister in seiner Funktion als Gesellschaftervertreter. In der Stadtverordnetenversammlung, die ebenfalls am Mittwoch tagte, versprach Schubert „transparente Aufarbeitung der Geschehnisse und die Neuaufstellung des Klinikums für die Corona-Krise“. Er kündigte „eine kritische Reflexion von Prozessen im Verhältnis Klinikum und Stadt“ an.

CDU scheitert mit Antrag auf Untersuchung der Stadt als Aufsichtsbehörde

Darauf zielte auch ein am Mittwoch gestellter Dringlichkeitsantrag der CDU, die nicht nur die Rolle des Klinikums untersuchen lassen wollte, sondern auch die der Stadt. Ihr Wunsch: Die vom Aufsichtsrat empfohlene Untersuchungskommission erstellt auch „einen eigenen ,unabhängigen‘ Bericht zur Überprüfung der Landeshauptstadt Potsdam in ihrer Funktion als Gesellschafterin und Fachaufsichtsbehörde des Klinikum Ernst von Bergmann“.

Dieser Antrag wurde kurz nach Mitternacht allerdings ebenfalls abgelehnt.

Von Peter Degener, Saskia Kirf und Anna Sprockhoff