Potsdam

In einem offenen Brief an Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hat der Notfallpsychologe Enrico Möglich am Donnerstag ein „Umdenken“ im Krisenmanagement gefordert. Demnach zerstören die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus „die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen, die so wichtig für die Zukunft unserer Stadt“ seien.

Der Fachpsychologe führt die Potsdamer Praxis „Psyconsulting“ in der Friedrich-Engels-Straße und ist spezialisiert auf Notfall- und Verkehrspsychologie sowie Psychotherapie.

„Ich bekomme Anrufe von resignierten Menschen, die nicht mehr leben wollen oder wieder angefangen haben zu trinken“, schreibt er. „Keiner kennt die Menschen, die momentan in den Häusern ausharren und leise sind.“

Leidtragende: sozial und psychisch Schwache

Das aktuelle Krisenmanagement sei zu kurzfristig gedacht und belaste vor allem Kinder und ältere Menschen sowie sozial und psychisch Schwache. „Es ist ein Einfaches, Menschen zu ängstigen und in Häuser zu drängen, verglichen damit, ihnen Vertrauen zu geben und wieder zurück ins Leben zu holen“, so Möglich.

In dem offenen Brief bittet der Psychologe Oberbürgermeister Mike Schubert um ein gemeinsames Gespräch, um „über Möglichkeiten zu sprechen, um Potsdam gut aus der Krise steuern zu können.“ Eine Stellungnahme aus dem Rathaus liegt bisher nicht vor.

Von Hannah Rüdiger