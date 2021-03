Potsdam

Sind wir nicht alle gerade irgendwie im Transit? In einem Schwebezustand zwischen jetzt und morgen? Getrieben vom Verlangen, dass alles bald vorbei ist. Dass Corona irgendwann Geschichte ist und alles wieder so sein wird, wie es einmal war? Oder auch ganz anders? Egal, Hauptsache vorbei!

Im Potsdamer Kunstraum haben sich zwei Künstler in diesen Schwebezustand begeben. Seit Dezember haben sie die Einsamkeit der geschlossenen Museen und Galerien genutzt, um die verschieden Dimensionen dieses Zustandes des Übergangs auszumessen. „Transit“ haben sie die kleine Ausstellung überschreiben, die daraus entstand und im Rahmen des diesjährigen Kulturevents „Made in Potsdam“ zu sehen ist.

Die Suche nach dem Ausgang

Eine Ausstellung, die sich wenig spektakulär und doch sehr sinnlich präsentiert. Insgesamt 16 Siebdrucke von Jeanette Niebelschütz und drei Ölgemälde von Kim Konrad. Dazwischen eine alte Schreibmaschine, in die die Besucher Botschaften hacken dürfen. Hoffnungen, Wünsche, Kritik. Denn die beiden Potsdamer Künstler haben ganz offensichtlich ein Bedürfnis nach Kommunikation – nach all den Lockdown-Wochen.

„Am Anfang haben wir alle gedacht, da müssen wir eben durch. Aber jetzt sind wir in einem Aggregatzustand, in dem es nur noch darum geht, möglichst sinnvoll zu leben“, sagt Jeanette Niebelschütz. Die Potsdamerin, die jahrelang als Veranstaltungsmanagerin arbeitete, hat in der Corona-Krise zur Kunst zurückgefunden.

Jeanette Niebelschütz und Kim Konrad im Kunstraum Potsdam

Grobe Dachpappe hat sie mit Siebdrucktechnik bearbeitet. Ein fast schon gewalttätiges Unterfangen. Auf dem herben Untergrund entstehen ornamentale Strukturen, Andeutungen von Motiven, die mal an Pflanzen, dann wieder an Zeichen mit verschlüsselten Botschaften erinnern. Ihre Drucke bergen etwas Geheimnisvolles in sich, das aus der Vergangenheit herrühren mag oder vielleicht auf eine noch nicht gekannte Zukunft verweist. Dokumente einer Suche nach Sinn in einer oft als sinnlos und trist empfundenen Zeit.

Vorbild Picasso

Nach dem Ausgang aus dem Wartesaal sucht auch Kim Konrad in seinen Bildern. Der Potsdamer malt traditionell in Öl mit kräftigen Farben und abstrakten Formen. Seine Bilder atmen den Stil der klassischen Moderne. Unverkennbar sein großes Vorbild Picasso. Seine Gemälde transportieren Wunschbilder von Zuständen der Erfüllung. Die können in der erotischen Zusammenkunft liegen, aber in Pandemiezeiten auch ganz bescheiden in der Freude, sich mal wieder mit mehreren Freunden zu verabreden.

„Wir alle warten auf die Ankunft“, sagt Konrad „darauf, dass die Reise endlich vorbei ist.“ Konrads künstlerische Reise ist derzeit die Emanzipation von Picasso. „Ich versuche ihn loszuwerden“, sagt er. Ein Künstler im Transit.

Betrachtet werden können die Werke von Niebelschütz und Konrad derzeit freilich nur unter Corona-Bedingungen. In den Kunstraum darf nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern und nur mit Maske. Empfohlen wird eine telefonische Anmeldung.

Zutritt nur unter Corona-Bedingungen

Es ist die einzige Schau, die im Rahmen von „Made in Potsdam“ in einem Innenraum stattfindet. „Made in Potsdam“ ist in diesem Jahr als Kunstspaziergang konzipiert. Alle übrigen Installationen sind ein paar Häuser weiter an der Fassade und in den Fenstern der Fabrik zu sehen.

Auch die Schau im Kunstraum ist so angelegt, dass die meisten Werke durch die große Glaswand in Richtung Nuthestraße betrachtet werden können. Von dort aus sieht man auch zwei bedruckte Steppdecken von Jeanette Niebelschütz.

Wer lange genug rätselt kann auf einer davon ein Nietzsche-Zitat entziffern: „Und die, die da tanzten, konnten nur für verrückt gehalten werden, von denen, die die Musik nicht hören konnten.“ Niebelschütz und Konrad versuchen die Musik, die von draußen hereinzudringen scheint zu erlauschen – und hoffen, dass die Türen bald wieder aufgehen.

Transit. Arbeiten von Jeanette Niebelschütz und Kim Konrad. Kunstraum Potsdam, Schiffbauergasse 4d, Mi-So, 15-20 Uhr. Noch bis 28. März. Anmeldung: 0177/8511570. www.madeinpotsdam.com

Von Mathias Richter