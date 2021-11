Potsdam

Die Arbeitswoche Potsdam endet mit einer Sieben-Tage-Inzidenz die sich scheinbar ungebremst in Richtung Höchstwerte entwickelt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitagmorgen 104 neue Corona-Fälle in Potsdam bestätigt. Das ist der mit Abstand höchste bisher an einem Freitag gemeldete Zuwachs an Corona-Fällen und der fünfthöchste Tageswert überhaupt. Die Gesamtzahl aller bisher in Potsdam registrierten Corona-Infektionen stieg in den vergangenen 24 Stunden somit auf 9272. Dementsprechend haben sich bislang rund 5 Prozent der Potsdamer Bevölkerung mit dem Virus infiziert.

In Folge des starken Anstiegs ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam weiter angestiegen. Aktuell beträgt die Inzidenz in Potsdam 275,7 – der vierthöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Höher waren lediglich die Inzidenzen rund um die Höchstmarke an Heiligabend 2020.

Der Inzidenz-Wert an sich ist zwar nicht mehr allein die ausschlaggebende Größe für etwaige verschärfte Corona-Regeln, wie Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke am Donnerstag abermals betonte, doch bleibt die Inzidenz ein guter Indikator für die Heftigkeit dieser aktuellen vierten Corona-Welle in Potsdam. Im Vergleich zum Verlauf der Pandemie im vergangenen Jahr, in der 2. Corona-Welle, fällt in diesem Jahr besonders der frühe starke Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz auf. 2021 gab es im Herbst demnach viel früher viel mehr Corona-Infektionen als 2020.

Inzidenz bei Kindern steigt stark an

Steigende Inzidenz-Werte sind aktuell in fast allen Altersgruppen in Potsdam täglich der Fall. Eine Altersgruppe sticht jedoch besonders hervor. Nach den Corona-Recherchen des Analysten Sebastian Mohr vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz in Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt. Aktuell wird in der Gruppe eine Sieben-Tage-Inzidenz von 865,4 ausgewiesen. . Am zeithäufigsten von Corona-Infektionen betroffen ist derzeit die Altersgruppe der Menschen zwischen 35 und 59 – auch hier hat sich die Inzidenz mehr als verdoppelt.

Um die nach wie vor ungebremste 4. Corona-Welle zu brechen, gibt es laut Experten nur eine Möglichkeit: impfen, impfen, impfen! In Potsdam impfen zurzeit vor allem die Hausärzte, aber es gibt auch regelmäßig mobile Impf-Aktionen, bei denen sich jeder spontan seine Erst-, Zweit- oder Drittimpfung abholen kann. So auch an diesem 12. November 2021.

Im Marktcenter an der Breiten Straße wird am heutigen Freitag zwischen 12 Uhr und 18 Uhr geimpft. Zur Verfügung stehen der Impfstoff: BionTech (Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen) sowie Johnson & Johnson.

