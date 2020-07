Corona-Lage in Potsdam: Keine Neuinfektionen übers Wochenende

Potsdam

Die Lage in Potsdam bleibt unauffällig. Am Wochenende gab es keine weitere Neuinfektion, meldet das Gesundheitsamt. Also bleibt die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Potsdamer bei 650 – 510 gelten aktuell als genesen.

16 Personen werden derzeit vom Gesundheitsamt als direkte Kontaktpersonen von Infizierten beobachtet und sind in Quarantäne.

Im Klinikum „ Ernst von Bergmann“ wird nach Angaben der Stadtverwaltung ein Corona-Patient auf der Normalstation betreut. Das Klinikum selbst gibt noch zwei Patienten an. Im Josefs-Krankenhaus gibt es keinen Corona-Patienten.

Von MAZonline/axe