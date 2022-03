Omikron-Welle in Potsdam - Die Corona-Lage in Potsdam am Dienstag: 422 Neuinfektionen – Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Die Inzidenz in Potsdam sinkt weiter, wenn auch nur leicht. Der Trend ist allerdings mit Vorsicht zu genießen: Am Montag gab es keine Meldung von Neuinfektionen.