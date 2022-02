Potsdam

Über das Wochenende meldeten die Gesundheitsämter keine neuen Corona-Fälle, was zu einem leichten Rückgang der Sieben-Tage-Inzidenz führte. Nun sind 513 Neuinfektionen bekannt und die Inzidenz steigt erneut leicht an und beträgt 1.332,1.

Die wichtigsten Zahlen am Dienstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 513 (Vortag: 0).

Die Zahl der Neuinfektionen nimmt erneut leicht zu. In Potsdam sind nun insgesamt 32.620 Corona-Fälle bekannt.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.332,1 (Vortag: 1.230,0). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt nach einem leichten Rückgang wieder an.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am gestrigen Montag bei 4,3. Damit hatte sich die Tendenz der vergangenen Tage bestätigt. Die Warnampel bleibt auf Gelb. Leicht angestiegen war zuletzt dagegen der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS). Hier lag der Wert zuletzt bei 9,8 – an der Ampelphase ändert sich nichts: sie bleibt im grünen Bereich.

► Corona-Patienten in Potsdam: Die Stadtverwaltung Potsdam hat zuletzt am Montagmorgen aktuelle Zahlen zu den Corona-Fällen in den Potsdamer Krankenhäusern veröffentlicht. Den Angaben zu folgen wurden gestern in den Krankenhäusern insgesamt40 mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt, davon fünf Personen auf der Intensivstation. Der Großteil (22 insgesamt, davon vier Intensivpatienten) wurde im Ernst-von-Bergmann-Klinikum registriert.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Lockerungen in Aussicht: Das Brandenburger Kabinett will am heutigen Dienstag über gelockerte Corona-Regeln entscheiden. Über den Entwurf wurde bereits am gestrigen Montag beraten. Unter anderem sollen die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte in Brandenburg fallen. Die MAZ hat den Entwurf vorliegen: “Stichtag 4. März: Das ist Brandenburgs Lockerungs-Fahrplan“.

► Normalbetrieb unter Corona-Bedingungen: Die Omikron-Welle scheint in Potsdam und Umgebung ihren Höhepunkt überschritten zu haben, die Inzidenz-Werte sinken seit Tagen Das Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum bereitet daher aktuell die Rückkehr in den Normalbetrieb vor. Stufenweise werde der Klinikalltag umgestellt, heißt es dazu in einer Mitteilung des Klinikums. Die aktuelle Lage lasse diesen Schritt zu, bedeutet aber keinesfalls, dass das Coronavirus im Klinikum außer Acht gelassen wird. Es ist daher eine Rückkehr zum „Normalbetrieb unter Corona-Bedingungen: „Wir rechnen damit, dass wir mit Corona werden leben müssen – in der Gesellschaft ebenso wie im Klinikalltag. Derzeit steht die Corona-Erkrankung auf Grund der milderen Verläufe durch Omikron bei rund 70% der Patienten nicht mehr im Vordergrund der stationären Behandlung, sondern krankheitsbegleitend zur Hauptdiagnose.“, so Hans-Ulrich Schmidt, Sprecher der Geschäftsführung. Basierend auf den Erfahrungen wird Corona zukünftig wie andere Infektionserkrankungen integrativ behandelt werden, heißt es seitens des Klinikums. Unverändert bleibt allerdings, dass auch weiterhin ein Besuchsverbot besteht.

► Corona bremst Unfallgeschehen: Laut Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen habe die Corona-Pandemie und ihre Folgen, wie Lockdown, Homeoffice und Onlineunterricht, das Unfallgeschehen in Brandenburg deutlich geprägt. Nach einem Anstieg im Jahr 2020 ist die Zahl der Verkehrstoten in Brandenburg im vergangenen Jahr wieder rückläufig gewesen. Wie aus einer vorläufigen Verkehrsunfallbilanz hervorgeht, die das Innenministerium des Landes am Montag veröffentlichte, kamen im Jahr 2021 insgesamt 127 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Im Jahr zuvor wurden demnach noch 140 Verkehrstote gezählt. Trotz leichter Schwankungen ist insgesamt ein Abwärtstrend erkennbar. → LESETIPP: Ein ausführlicher Statistikbericht.

► Mehrere Impfbus-Termine: In Potsdam macht in den kommenden Tagen der Impfbus gleich an mehreren Stationen Halt. Nachdem der letzte Termin sturmbedingt abgesagt wurde, sind für diese Woche gleich vier Stopps geplant. Der erste Halt ist am morgigen Mittwoch von 9 Uhr bis 15 Uhr auf dem Markt am Bassinplatz. Am Freitag steht der Bus zwischen 11 Uhr und 15 Uhr am Hauptbahnhof, in Höhe der Taxistellplätze Süd und ab 15 Uhr für zwei Stunden auf der Karl-Liebknecht-Straße in Babelsberg in Höhe der Hausnummer 9. Am kommenden Samstag besteht schließlich ab 11 bis 16 Uhr die Möglichkeit den Impfbus auf dem Vorplatz am Brandenburger Tor aufzusuchen.

Wer ist besonders betroffen?

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

Von MAZonline