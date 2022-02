Potsdam

Die Corona-Inzidenz ist deutlich gefallen. Sie liegt in Potsdam am Dienstag nun bei 1523. Allerdings gab es am Vortag wie bislang keine Meldungen über neue Zahlen. Die Aussagekraft des Rückgangs wird sich daher erst in den kommenden Tagen zeigen.

Die wichtigsten Zahlen am Dienstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 362 (Vortag: 0)

Erstmals in dieser Woche hat das RKI wieder Neuinfektionen für Potsdam gemeldet – und kommt auf 362. Das sind rund 100 weniger als am Dienstag vor einer Woche. Die Gesamtzahl der Infektionen steigt auf 27.355.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1523,8 (Vortag: 1814,8 )

Die Inzidenz sinkt deutlich. Allerdings wurden am Montag keine Zahlen gemeldet.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Montag bei 3,8. Der Wert sank zum Wochenstart damit den zweiten Tag in Folge. Unverändert blieb dagegen der Anteil der intensivpflichtigen Corona-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten, teilte das brandenburgische Gesundheitsministerium gestern mit. Der Wert lag gestern Morgen bei 10,5.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden am Montag in den Krankenhäusern 58 Menschen mit einer Covid-19-Infektion gezählt, davon mussten sieben Personen intensivmedizinisch behandelt werden. Allein im Ernst-von-Bergmann-Klinikum sind 34 Patienten mit dem Virus infiziert, sechs davon liegen auf der Intensivpatienten.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Ein Rückblick: In Potsdam befinden wir uns derzeit in der 100. Pandemie-Woche – heute ist der 697. Tag. Beileibe kein Grund zu feiern, aber ein Anlass um kurz zurückzublicken, denn allein der Winter 2021/2022 hat Einiges zu bieten und die Jahreszeit ist gerade mal zur Hälfte vorbei. Seit Winteranfang am 21. Dezember 2021 wurde in Potsdam 13.959 Corona-Fälle (Stand 7. Februar 2022) registriert. Das sind mehr als in allen vorangegangenen Jahreszeiten seit Bestätigung des ersten Corona-Falls im März 2020 in Potsdam zusammengenommen. Die bisher höchste Zahl an Neuinfektionen an einem Tag wurde am 1. Februar 2022 vom Potsdamer Gesundheitsamt an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet und von diesem am 2. Februar 2022 offiziell bestätigt: 1511 neue Corona-Fälle wurden an jenem Mittwoch neu in die Statistik aufgenommen. Wohlgemerkt „gemeldet“ und „aufgenommen“, denn die Zahl der veröffentlichten Corona-Fälle war an diesem Tag lediglich „aufgrund von softewareseitigen Problemen“ so hoch. In der Statistik des RKI, die die Grundlage für die Inzidenz darstellt, wurde ein Großteil dieser Fälle zurückdatiert, die Inzidenz-Kurve schlug daher keineswegs abrupt nach oben aus. Laut RKI-Statistik ist (bisher) der 31. Januar 2022 der Tag mit den meisten registrierten Neuinfektionen in Potsdam: 886 Corona-Fälle.

► 2G-Regel im Handel wird aufgehoben: Brandenburgs Landesregierung will die 2G-Regel im gesamten Einzelhandel aufheben, die derzeit nur Geimpften und Genesenen den Einkauf in den meisten Geschäften erlaubt. Stattdessen soll im Einzelhandel eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske gelten, teilte Regierungssprecher Florian Engels am gestrigen Montag nach einer Konferenz der Staatssekretäre auf Anfrage mit. Zudem soll die nächtliche Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte in Hotspot-Regionen fallen. Dagegen soll die 2G-plus-Regel in Gaststätten erhalten bleiben – sie schreibt einen zusätzlichen negativen Test vor. Über die Änderungen der Coronaregeln werde das Kabinett aber erst am Dienstag endgültig entscheiden, betonte Engels. Vorgesehen sei zudem, dass die Erhebung von Kontaktdaten etwa in der Gastronomie ausgesetzt werden, erklärte der Regierungssprecher. Für Sport im Freien solle die 3G-Regel herrschen, also Zugang für Geimpfte, Genesene und tagesaktuell negativ Getestete.

► „Meine Hoffnung ist, dass wir zum Frühjahr hin lockern“: Tillmann Schumacher ist der Chef-Infektiologe des Potsdamer Klinikums „Ernst von Bergmann“. Er hofft, die aktuelle Omikron-Welle ist die letzte schwere Pandemiephase – und warnt vor leichtfertigen Ansteckungen.

► Wenn nach der Isolation die Corona-Tests positiv bleiben: In der Serie „Wie geht’s Euch“ erzählen Potsdamer Familien ihre persönlichen Corona-Geschichten. Heute: Familie Freund hat sich infiziert – und ärgert sich über das Gesundheitsamt. Allerdings nimmt die vierköpfige Familie auch Gutes aus der Isolationszeit mit.

► Kostenlose FFP2-Masken: Rund 550.000 FFP2-Masken stellt das Land Brandenburg kostenfrei für Menschen mit geringem Einkommen sowie Obdachlose zur Verfügung. Nach Angabe der Landesregierung werden rund 450.000 FFP2-Masken der Tafel-Landesverband und rund 100.000 haben Mehrgenerationenhäuser, Familien- und Frauenzentren sowie Frauenhäuser zur Verfügung gestellt. Sie werden diese Masken nun vor Ort kostenfrei verteilen.

Wer ist besonders betroffen?

Deutlich ist ein Rückgang der Inzidenz-Werte in der Altersgruppe bis 20 Jahre zu erkennen, das Infektionsgeschehen ist in diesen Gruppen jedoch weiterhin stark ausgeprägt. Der stärkste Anstieg wurde über das Wochenende bei jungen Erwachsenen im Alter zwischen 25 und 29 Jahren gemeldet. Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei über 2000.

In der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen wurde dagegen ein Rückgang der Sieben-Tage-Inzidenz um 943 Punkte registriert, der Inzidenz-Wert liegt dort aber immer noch bei 3532.

Das Infektionsgeschehen in den Schulen der Stadt sei derzeit dennoch „überschaubar“, teilte die Stadtverwaltung Potsdam am Montag mit. Gestern Nachmittag galten den Angaben zufolge 207 Kinder und Jugendliche aus Schulen in Potsdam als coronainfiziert. Zudem sind 81 Kinder aus Kitas betroffen. Aufgrund der Testpflicht in Kitas werden dort in den kommenden Tagen jedoch steigende Zahlen erwartet. Bereits jetzt seien 536 Kita-Kinder als Kontaktpersonen in Quarantäne.

► LESETIPP: Wenn Kita-Personal coronabedingt zu Hause bleiben muss, kann es passieren, dass die Einrichtungen nicht mehr alle Kinder betreuen können. Ab sofort regelt Potsdam deshalb wieder die Notbetreuung.

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

