Potsdam

Die Sieben-Tages-Inzidenz für Potsdam bleibt hoch, verändert sich zum Vortag jedoch nur minimal. Nachdem sie vor einer Woche deutlich gefallen war, stieg sie zuletzt wieder an. Am Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 1.355,8 für Potsdam – sie bleibt weiterhin im hohen Bereich. Hinzu kommen 526 Neuinfektionen..

Die wichtigsten Zahlen am Donnerstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 526 (Vortag: 443). Die gemeldeten Neuinfektionen fallen höher aus als am Mittwoch. Insgesamt sind in Potsdam nun 30.989 Corona-Fälle gemeldet worden.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1355,8 (Vortag: 1354,1). Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt im Vergleich zum Vortag identisch und wächst nur um etwas mehr als einen Prozentpunkt.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am gestrigen Mittwoch bei 4,74. Damit sank der Wert erstmals seit sechs Tagen wieder unter einen Wert von 5. Die Warnampel bleibt jedoch auf Gelb. Ebenfalls gesunken ist auch der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS). Hier lag der Wert am Dienstag (aktueller Wert!) bei 10,9 Prozent – die Ampel bleibt auch hier auf Gelb.

► Corona-Patienten in Potsdam: Die Stadtverwaltung Potsdam hatte am gestrigen Mittwoch 40 corona-infizierte Patienten (-3 zum Vortag) in den Potsdamer Krankenhäusern gemeldet, zwei (-1) davon auf der Intensivstation im Ernst-von-Bergmann-Klinikum.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Weitere Lockerungsschritte kommen: Nach der Bund-Länder-Konferenz zu den Corona-Beschränkungen hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) eine Lockerung der Corona-Regeln angekündigt. „Heute ist es so, dass uns die Expertinnen und Experten gesagt haben, dass wir damit rechnen können - auch hier in Brandenburg heute mit sehr hohen Inzidenzen -, dass in den nächsten Tagen die Inzidenzen deutlich sinken werden“, sagte Woidke gestern. „Davon ausgehend - mit einer großen Sicherheit und einer großen Überzeugung - können wir jetzt in weitere Lockerungsschritte eintreten, ohne ein erhöhtes Risiko einzugehen.“ Notwendig seien aber weiterhin Vorsicht und Umsicht, meinte der Regierungschef. Der Blick bleibe auf der Lage in den Krankenhäusern, betonte er. Dort sei die Lage derzeit zwar angespannt, eine Überlastung sei aktuell aber nicht zu befürchten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach der Konferenz angekündigt, dass ab dem 20. März die meisten Corona-Beschränkungen fallen sollen. Zuvor soll es aber bereits erste Lockerungsschritte geben. Die Brandenburger Corona-Verordnung soll bereits in der nächsten Sitzung der Landesregierung am Dienstag kommender Woche aktualisiert werden.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach dem gestrigen Bund-Länder-Treffen. Quelle: Michele Tantussi/ dpa

► Kein Vertrauensschutz für Soforthilfeempfänger: Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) lehnt einen Vertrauensschutz für Empfänger der Corona-Soforthilfe im Jahr 2020 ab. Die Tatsache, dass sich Spielregeln nach zwei Jahren geändert haben, sollte niemanden überraschen, sagte Steinbach am gestrigen Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtages. Für die im Jahr 2020 an Unternehmen, Freiberufler und Soloselbstständige gezahlte erste Corona-Soforthilfe laufen derzeit Prüfverfahren. Anfangs hieß es in der Brandenburger Richtlinie, das Geld müsse nicht zurückgezahlt werden. Bei der Beantragung der Hilfen war der Liquiditätsengpass für drei aufeinanderfolgende Monate zu schätzen gewesen. Dann wurde das Vorgehen geändert, nun muss der tatsächliche Aufwand abgerechnet werden. → LESETIPP: Wie aus der Corona-Soforthilfe eine Falle für Unternehmer wurde.

► Weniger nicht angemeldeten Corona-Demos: Die Zahl der nicht angemeldeten Demonstrationen ist in Brandenburg an den Montagen innerhalb der vergangenen vier Wochen gesunken. Die Zahl der Teilnehmer habe sich in diesem Zeitraum sogar halbiert, teilte das Polizeipräsidium gestern mit. Während es am 17. Januar noch 63 unangemeldete Versammlungen mit insgesamt etwa 17.000 Teilnehmern gewesen seien, habe es am vergangenen Montag noch 54 solcher Versammlungen mit insgesamt etwa 8500 Teilnehmern gegeben. → LESETIPP: Anti-Impf-Demos und Gegenprotest in Potsdam: Wie lange soll das noch weitergehen?

Wer ist besonders betroffen?

In allen Altersgruppen schwankt die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Tagen. Aktuell sind minimale Ausschläge nach oben bei den Jüngsten zu beobachten, bei den jungen Erwachsenen ging der Inzidenz-Wert dagegen deutlich zurück.

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

Von MAZonline