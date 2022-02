Potsdam

Die wichtigsten Zahlen am Donnerstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 387 (Vortag: 404).

Die Zahl der Neuinfektionen ist in Potsdam am Donnerstag leicht gesunken. Das Gesundheitsamt meldet 387 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Das sind 17 weniger als noch am Mittwoch.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1190,5 (Vortag: 1.246,5).

Damit sinkt auch die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam wieder leicht. Der Wert liegt mit 1190,5 aber immer noch im vierstelligen Bereich und damit auf einem hohen Niveau.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am gestrigen Mittwochmorgen bei 4,8. Damit stand die Warnampel gestern weiterhin auf Gelb. Leicht angestiegen war zuletzt auch der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS). Hier lag der Wert zuletzt bei 10,1. Damit stand die Ampel seit vier Tagen erstmals wieder im gelben Bereich. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patienten in Potsdam: Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam vom Mittwochmorgen wurden in den Krankenhäusern gestern insgesamt43 mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt, davon vier Personen auf der Intensivstation. Der Großteil (23 insgesamt, davon drei Intensivpatienten) wurde im Ernst-von-Bergmann-Klinikum registriert. → LESETIPP: Corona-Frage des Tages: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Dehoga-Präsident lobt Lockerungen: Für den Präsidenten des Brandenburger Hotel- und Gaststättenverbandes, Olaf Schöpe, gehen die nun in Kraft getretenen Corona-Lockerungen in die richtige Richtung. Danach haben seit gestern vollständig Geimpfte und nachweislich Genesene Zutritt zu Gaststätten, Cafés, Bars oder Kneipen, die 2G-plus-Regel entfällt. „Das ist eine große Erleichterung“, sagte Schöpe gestern. Die Branche stehe kurz vor der Saison und sei auf Einnahmen dringend angewiesen. → LESETIPP: Neue Corona-Regeln: Brandenburg lockert – hier sind die Regeln

► Corona-Debatte im Landtag: Einen Tag nach dem Start neuer Corona-Regeln in Brandenburg diskutiert der Landtag heute Morgen in Potsdam über die Lockerungen. Seit Mittwoch können Geimpfte und Genesene Gaststätten ohne Test oder Booster-Impfung besuchen. Beim Friseur reicht ein negativer Test, dort gilt die 3G-Regel. Für Demos sind die Obergrenze der Teilnehmer und die Maskenpflicht weggefallen. Für private Treffen von Geimpften und Genesenen gilt keine Obergrenze mehr. Ab 4. März folgen weitere Lockerungen. Die 3G-Regel gilt dann auch in Gaststätten, Theatern und Kinos. Die AfD-Fraktion fordert in einem Antrag, die Impfpflicht für Krankenhäuser und Pflegeheime ab 15. März zu streichen. Sie hält die Pflicht für unverhältnismäßig und warnt davor, dass die Versorgung von Kranken und Pflegebedürftigen in Gefahr geraten könnte. In Brandenburg wird es voraussichtlich erst Mitte Mai zu Konsequenzen für Ungeimpfte kommen.

► Kinder in der Pandemie: Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der neu an Depressionen erkrankten Kinder in Brandenburg nach Krankenkassen-Zahlen deutlich gestiegen. So wurden im ersten Pandemiejahr 2020 rund ein Drittel mehr Mädchen und Jungen erstmals mit einer Depression ärztlich behandelt als im Vorjahr, insbesondere bei den Kindern zwischen zehn und 14 Jahren. Das geht aus einer Auswertung der Krankenkasse DAK hervor, die am Mittwochvormittag veröffentlicht werden soll. Bei den Zehn- bis 14-Jährigen war es demnach ein Plus von 33 Prozent, bei den Fünf- bis Neunjährigen von 30 Prozent. Unverändert blieb die Neuerkrankungsquote bei Jugendlichen zwischen 15 und 17.

► Warten auf den Bus: In Potsdam stoppt der Impfbus in den kommenden Tagen an vier Stationen. Am morgigen Freitag, steht der Bus zwischen 11 Uhr und 15 Uhr am Hauptbahnhof, in Höhe der Taxistellplätze Süd und ab 15 Uhr für zwei Stunden auf der Karl-Liebknecht-Straße in Babelsberg in Höhe der Hausnummer 9. Am kommenden Samstag besteht schließlich ab 11 bis 16 Uhr die Möglichkeit den Impfbus auf dem Vorplatz am Brandenburger Tor aufzusuchen.

► Warnung aus Berlin: Seit Tagen neigt sich die Inzidenz-Kurve in Potsdam und ganz Brandenburg langsam aber stetig nach unten. Und jetzt das: Bei der Corona-Lage in Deutschland rechnet eine Gruppe von Berliner Modellierern mit einer Trendumkehr. Ab Ende Februar erwarte man wegen der Omikron-Untervariante BA.2 einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen, schreibt ein Team um Kai Nagel von der Technischen Universität Berlin (TU) in einem am gestrigen Mittwoch veröffentlichen Bericht. BA.2 gilt als noch besser übertragbar als der bisher hauptsächlich hierzulande verbreitete Omikron-Subtyp BA.1. Die Wissenschaftler beschreiben derzeit eine Überlagerung zweier Wellen: Unterhalb der abflachenden BA.1-Welle deute sich ein erneuter Anstieg durch den Subtyp BA.2 an. Bisher wachse der Anteil von BA.2 am Infektionsgeschehen pro Woche um etwa 85 Prozent. Ende Februar dürfte BA.2 für die Mehrheit der Infektionen sorgen, hieß es. Höhe und Zeitpunkt des Maximums lassen sich den Forschern zufolge kaum vorhersagen. Einer dänischen Studie vom Dienstag zufolge können Infektionen mit den beiden unterschiedlichen Omikron-Untervarianten kurz nacheinander in seltenen Fällen vorkommen. Betroffen waren meist junge Ungeimpfte, die nicht schwerer erkrankten.

Wer ist besonders betroffen?

