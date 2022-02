Potsdam

Seit inzwischen 700 Tagen bestimmt das Coronavirus auch das Leben der Menschen bei uns in Potsdam. Mit dem heutigen Tag sind in der Landeshauptstadt insgesamt 28.870 nachgewiesene Covid-19-Fälle in die Statistik eingegangen. In den vergangenen 24 Stunden hab es einen Zuwachs um 723 Fälle. Und auch die Inzidenz steigt inzwischen wieder.

Die wichtigsten Zahlen am Freitag

► Gemeldete Neuinfektionen: 723 (Vortag: 434)

Das Robert-Koch-Institut meldet für diesen Freitag 723 Neuinfektionen – das sind rund 200 mehr als noch vor einer Woche.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1298,7 (Vortag: 1169,7 )

Die Inzidenz zeigte sich in den vergangenen Tagen sehr volatil, nachdem am vergangenen Montag keine neuen RKI-Zahlen gemeldet worden waren. Inzwischen liegt sie wieder bei knapp 1.300. Vor einer Woche allerdings lag der Wert noch bei 1.956.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Donnerstag bei 5,1. Damit ist der Wert gegenüber dem Vortag wieder leicht gestiegen, die Warnampel bleibt auf Gelb. Unverändert ist dagegen der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS). Hier lag der Wert gestern bei 10,4 – die Ampel bleibt auch hier auf Gelb.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden am Donnerstag in den Krankenhäusern 46 Menschen (-7 gegenüber Vortag) mit einer Covid-19-Infektion gezählt, davon mussten drei Personen intensivmedizinisch behandelt werden. Der Großteil (31) der „Corona-Patienten“ – darunter alle Intensivpatienten – befand sich gestern im Ernst-von-Bergmann-Klinikum.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Blick zurück: Heute endet die 100. Corona-Woche in Potsdam. Seit dem 14. März 2020 werden Statistiken geführt und allerhand Corona-Zahlen gepflegt – auch von uns: Diese „Jubiläums-Woche“ geht hinsichtlich der Zahl von Neuinfektionen (bisher) auf Platz 4 der Höchstwerte ein; auf Platz 1 bis 3 liegen die unmittelbar vorangegangenen Wochen. Kurz: Die Zahl der Neuinfektionen nimmt derzeit ab. Doch diese Woche hat drei Höchstwerte zu bieten: Nie war die Inzidenz an einem Samstag (1811,0), Sonntag (1814,8) oder Montag (1814,8) höher als in den vergangenen sieben Tagen – alle drei Werte lagen jedoch deutlich unter dem bisherigen Inzidenz-Gesamt-Höchstwert in Potsdam. Der findet sich in der vorherigen Woche und erreichte am vergangenen Donnerstag 1977,4.

► Corona-Hilfe für Kinder und Jugendliche: Das brandenburgische Bildungs- und Jugendministerium hat in den vergangenen beiden Jahren 156,6 Millionen Euro für Kinder und Jugendliche aus dem Corona-Rettungsschirm und aus eigenen Haushaltsmitteln investiert. Auch in Pandemiezeiten müssten Strukturen im Sport und im Jugendbereich erhalten bleiben. „Um das zu erreichen, haben wir in den vergangenen beiden Jahren viel Geld bereitgestellt. Das ist gut investiert“, sagte Ernst. Das Ministerium finanzierte demnach Maßnahmen, um dem Infektionsgeschehen zu begegnen, Schulleitungen und Lehrkräfte zu entlasten, Schulen und Kindertagesstätten offenzuhalten sowie Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, Weiterbildungs- und Sporteinrichtungen zu unterstützen.

► Fußball-Clubs fordern Lockerung: Sechs große Brandenburger Fußballvereine und der Landesverband fordern von der Landesregierung eine Lockerung der Zuschauer-Beschränkungen wie in anderen Bundesländern. Unterzeichnet haben unter anderem der Fußball-Regionalligist SV Babelsberg 03 und Frauen-Bundesligist 1. FFC Turbine Potsdam. Die Staats- und Senatskanzleien hatten zwar in der vergangenen Woche unter anderem entschieden, dass bei überregionalen Großveranstaltungen im Freien wieder bis zu 10.000 Menschen erlaubt sein, allerdings muss dieser in jedem Bundesland auch in die Corona-Verordnungen übernommen werden. Brandenburgs Landesregierung hatte am Dienstag mitgeteilt, dass Großveranstaltungen mit mehr als 1000 zeitgleich anwesenden Gästen im Land weiterhin untersagt bleiben.

► Corona im Abfluss: In der brandenburgischen Landeshauptstadt soll künftig das Abwasser auf Coronavirus-Rückstände untersucht werden. Die gemessene Konzentration kann Rückschlüsse über die Verbreitung des Virus zulassen – und damit zum Frühwarnsystem werden.

► Neue Corona-Regeln: Die Zahl der Infektionen bei Kita- und Schul-Kindern ist deutlich gesunken (siehe unten). Nun reagiert das Gesundheitsamt Potsdam mit einer gelockerten Quarantäne-Regel.

► Forderung der Hausärzte: Die Landesärztekammer Brandenburg (LÄKB) und die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) fordern gemeinsam, dass der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax zukünftig vorrangig den Arztpraxen im Land zu Verfügung gestellt werden solle. In Brandenburg soll das Vakzin ab dem 21. Februar geliefert werden - zunächst jedoch nur an die Impfzentren. Das Vakzin namens Nuvaxovid ist ein so genannter Totimpfstoff. Er soll zunächst nur für Pflegekräfte, medizinisches Personal sowie besonders gefährdete Menschen zur Verfügung stehen.

Wer ist besonders betroffen?

Den aktuellen Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministerium zufolge liegt die Inzidenz in Potsdam in neun Altersgruppen im vierstelligen Bereich. Weiterhin am stärksten betroffen sind Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 14 Jahren. In beiden Altersgruppen liegt die Inzidenz über 2000. Am höchsten ist die Sieben-Tages-Inzidenz bei den 5- bis 9-Jährigen: Mit 2666 ist der Wert noch immer mehr als drei Mal so hoch wie vor einem Monat (siehe Grafik unten). Doch festzuhalten ist: Der Inzidenz-Wert ist in den vergangenen 72 Stunden in nahezu allen Altersgruppen in Potsdam gesunken. Lediglich in den Altersgruppen der über 75-Jährigen stieg die Inzidenz in den vergangenen Tagen leicht an.

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

Von MAZonline