Potsdam

Die Sieben-Tages-Inzidenz für Potsdam verändert sich zum Vortag erneut nur minimal. Nachdem sie vor einer Woche deutlich gefallen war, stieg sie zuletzt wieder an. Am Freitag meldet das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 1.264,6 für Potsdam – sie bleibt weiterhin im hohen Bereich. Hinzu kommen 539 Neuinfektionen..



Die wichtigsten Zahlen am Freitag

► Gemeldete Neuinfektionen: 539 (Vortag: 526)

Das Robert-Koch-Institut meldet mehr Neuinfektionen als noch am Donnerstag. Insgesamt sind in Potsdam nun 31.528 Corona-Fälle gemeldet worden.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.264,6 (Vortag: 1355,8 )

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Vergleich zum Vortag nur minimal.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am gestrigen Donnerstag bei 4,98. Damit stieg der Wert gegenüber dem Vortag leicht an, die Warnampel bleibt auf Gelb. Minimal gesunken ist dagegen der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS). Hier lag der Wert zuletzt bei 10,8 – 0,1 unter dem vorherigen Wert. An der Ampelphase ändert sich nichts: Gelb.

► Corona-Patienten in Potsdam: Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam wurden aktuell 44 Patienten in den Potsdamer Krankenhäusern positiv auf das Coronavirus getestet, davon müssen zwei intensivmedizinisch behandelt werden.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Einsteigen und impfen lassen: Der Potsdamer Impfbus macht heute von 11 Uhr bis 17 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Groß Glienicke Station. Dort sind (für Erwachsene!) Erst-, Zweit- und so genannte Booster-Impfungen möglich.

► Abgesagt: Das Hans-Otto-Theater hat gleich zwei der für heute Abend geplanten Vorstellungen abgesagt. Zum entfällt das Stück „Der Vorname“ wegen einer Erkrankung im Ensemble und zum anderen wird das geplante musikalische Live-Hörspiel im Rahmen der „Nachtschwärmer“-Reihe aufgrund der aktuellen Infektionslage abgesagt. Aufgrund der immer noch diffizilen Corona-Lage findet auch das Konzert von Laith Al-Deen im Lindenpark nicht statt. Eine Verschiebung findet nicht statt, da der eigentliche Tourbeginn vor zwei Jahren sollte. Der Sänger hat längst beschlossen, in eine neue musikalische Phase einzusteigen.

► Verlegt: Die Tango-Tanznacht im Nikolaisaal wurde immerhin nicht gänzlich abgesagt, sondern „nur“ verlegt. Doch die Wartezeit ist lang: Neuer Termin ist der 27. Januar 2023.

► Schul-Ziele erreichbar: Die durch die Corona-Pandemie verursachten Unterrichtsprobleme sind für das Brandenburger Bildungsministerium kein Grund für eine Schulzeitverlängerung. Bei den Lehrstandserhebungen zum Beginn des laufenden Schuljahres habe die Mehrheit der Schulen angegeben, dass die Bildungsziele in den einzelnen Fächern und Jahrgangsstufen „voraussichtlich erreichbar“ sein werden, teilte das Ministerium auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion mit. Allerdings räumte die Behörde ein, dass es Lernrückstände gebe. Schon das Monitoring im Vergleich zum Schuljahr 2020/2021 habe einen größeren Unterstützungsbedarf insbesondere zur Stärkung der sprachlichen und mathematischen Kompetenz der Schülerinnen und Schüler deutlich werden lassen. Geeignete Maßnahmen, um die Bildungsziele zu erreichen, erhielten die Schulen aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“.

► Aufruf zur Novavax-Impfung: Brandenburgs Gesundheitsministerium hat noch ungeimpfte Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Pflege zu Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Novavax aufgerufen. Mit Blick auf die ab 16. März geltende Impfpflicht für Beschäftigte in diesen Bereichen sollen diese zuerst die Möglichkeit bekommen, den Impfstoff Nuvaxovid zu bekommen, wie das Ministerium gestern mitteilte. Für andere Interessierte werde das Vakzin erst im Laufe des März verfügbar sein. Die erste Lieferung von 42.000 Impfdosen werde kommende Woche erwartet, so das Ministerium. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest. → LESETIPP: Novavax ab kommender Woche in Brandenburg verfügbar: Was Sie zum Corona-Impfstoff wissen müssen.

► Brandenburg auf Bundes-Linie: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat den vereinbarten Stufenplan zur Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen als richtig bewertet. Es sei auch nach Expertenmeinung sehr sicher, dass die Inzidenzen in den nächsten Tagen und Wochen sinken werden. Damit verbunden sei auch ein Rückgang der Belastungen in den Krankenhäusern, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im RBB-Inforadio. Brandenburg werde sich bei der Umsetzung „im Großen und Ganzen“ an die Linie des Bundes halten, sagte der brandenburgische Ministerpräsident weiter. Er sehe bundeseinheitliche Regelungen auch im Sinne der Klarheit für die Bürgerinnen und Bürger als wichtig an. Wenn es in der Zukunft zu neuen Corona-Infektionen oder lokalen Ausbrüchen kommt, müsse das Land aber weiterhin schnell reagieren können. Es könne kein Interesse daran geben, dass die Corona-Maßnahmen am Ende einer solch langen Phase nicht mehr funktionierten und „die Organisation den Bach runtergeht“.

► Jetzt an den Herbst denken: Schon jetzt sei es unerlässlich, sich auf den nächsten Herbst vorzubereiten: Die Gefahr neuer Corona-Varianten und schwerer Schäden im Land sei nicht gebannt, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gestern. Zum Schutz davor könne eine allgemeine Impfpflicht beitragen, sagte Woidke. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie hatten die Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer bei einer Videokonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch die schrittweise Lockerung der Schutzmaßnahmen bis zum 20. März vereinbart. Ein sogenannter Basisschutz - im Wesentlichen Maske und Abstandhalten - soll aber erhalten bleiben. Darauf drängen vor allem die Länder.

Wer ist besonders betroffen?

Am stärksten vom Infektionsgeschehen in Potsdam betroffen ist weiterhin die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen zwischen 5 und 14 Jahren. Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz immer noch jeweils bei deutlich über 2000. Im Vergleich zum vergangenen Monat zeigt sich aber auch, dass die Inzidenz-Werte im Großen und Ganzen schon deutlich gesunken sind – nur zwei Altersgruppen stechen aktuell negativ heraus. So hat sich der Inzidenz-Wert in der Gruppe der 40- bis 50-Jährigen sehr deutlich erhöht. Und das mitten in der Phase des langsamen Sinkens der Inzidenz-Werte.

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen

Von MAZonline