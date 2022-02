Potsdam

Die Sieben-Tages-Inzidenz für Potsdam bleibt hoch. Nachdem sie vor einer Woche deutlich gefallen war, stieg sie zuletzt wieder an. Am Mittwochmorgen meldet das RKI mit 1354 eine zum Vortag leicht gesunkene Inzidenz – sie liegt aber noch immer ausgesprochen hoch. Dazu kommen 443 Neuinfektionen.

Die wichtigsten Zahlen am Mittwoch

► Gemeldete Neuinfektionen: 443 (Vortag: 368). Die gemeldeten Neuinfektionen fallen etwas geringer als am Dienstag aus. Insgesamt sind nun 30.463 Corona-Fälle in Potsdam gemeldet worden.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1354,1 (Vortag: 1371,7). Die Sieben-Tage-Inzidenz pendelt derzeit und liegt nun etwas niedriger als am Vortag, bei 1354.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am gestrigen Dienstag bei 5,1. Damit ist der Wert gegenüber dem Vortag leicht gesunken, an der Warnstufe hat sich nichts geändert: Die Warnampel bleibt auf Gelb. Ganz leicht angestiegen ist dagegen der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS). Hier lag der Wert bei 11,9 Prozent – die Ampel steht auch hier auf Gelb.

► Corona-Patienten in Potsdam: Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam wurden am Dienstag 43 Menschen mit einer Coronavirus-Infektion in einem der Krankenhäuser behandelt, davon waren drei Menschen auf intensivmedizinische Hilfe angewiesen.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Der Impfbus kommt: Am heutigen Mittwoch macht der Potsdamer Impfbus von 11 Uhr bis 13 Uhr am Jägertor sowie von 15 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz am Schlaatz Halt. Der Impfbus hatte am vergangenen Samstag seine Premiere: 41 Impfwillige stiegen am Nauener Tor zu – mehr als drei Mal so viele Spritzen wären möglich gewesen.

► Lockerungen in Aussicht: Die Brandenburger Corona-Verordnung soll in der nächsten Sitzung der Landesregierung am Dienstag kommender Woche aktualisiert werden. Darauf habe sich das Kabinett verständigt, teilte Regierungssprecher Florian Engels gestern mit. Die bestehende Verordnung gilt noch bis einschließlich 23. Februar. Grundlage der Aktualisierung soll der Beschluss von Bund und Ländern aus der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am heutigen Mittwoch sein. Ausgehend von der Infektionslage und der Situation in den Krankenhäusern sollen Einschränkungen schrittweise zurückgenommen werden, sagte Engels. Das betreffe private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene oder Veranstaltungen.

► CDU fordert schnelle Corona-Lockerungen in der Gastronomie: Vor der Bund-Länder-Konferenz am heutigen Mittwoch hat die CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag eine schnelle Lockerung der Corona-Beschränkungen insbesondere in der Gastronomie gefordert. „Die 2G-plus-Regel für Gaststätten muss schnell fallen und nicht etwa erst am 20. März“, sagte Fraktionschef Jan Redmann gestern im Landtag. Bislang müssen zweimal Geimpfte sowie Genesene nach der 2G-plus-Regel beim Betreten von Gaststätten zusätzlich einen aktuellen negativen Test vorlegen. Trotz hoher Inzidenzen sei die Auslastung der Intensivstationen in den Krankenhäusern (siehe oben) weiterhin mäßig, sagte Redmann zur Begründung. Daher seien die harten Beschränkungen nicht mehr zu rechtfertigen. Vielmehr sei es Zeit für weitere Lockerungen, betonte Redmann. Bund und Länder erwägen einen Stufenplan für einen weitgehenden Wegfall der Corona-Schutzmaßnahmen bis zum Frühlingsanfang.

► Corona-Demos in der Innenstadt: Die AfD plant heute am frühen Abend auf dem Alten Markt eine Demonstration gegen eine Impfpflicht. Als Rednerin soll unter anderem AfD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Alice Weidel auftreten. Ab 17.30 Uhr findet in unmittelbarer Nähe auch eine Gegenveranstaltung statt.

► Aktionstag gegen Corona-Demonstrationen geplant: In mehr als 20 Orten Brandenburgs soll am Samstag gegen Rechtsextremismus bei Corona-Demonstrationen protestiert und zu Solidarität und Zusammenhalt aufgerufen werden. Mit dem landesweiten Aktionstag solle ein Zeichen gesetzt werden gegen die zunehmende rechtsextreme, verschwörungsideologische und antidemokratische Stimmungsmache bei den sogenannten Corona-Demonstrationen, teilte die Initiative „Brandenburg zeigt Haltung!“ gestern in Potsdam mit. Neben Potsdam wird es entsprechende Aktionen unter anderem in Bad Belzig, Bernau, Brandenburg an der Havel, Cottbus, Eberswalde, Falkensee, Fehrbellin, Frankfurt (Oder), Fürstenwalde, Königs Wusterhausen, Müncheberg, den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster, in den Nordbahngemeinden bei Berlin sowie in Senftenberg und Wittstock geben.

Wer ist besonders betroffen?

Das brandenburgischen Gesundheitsministerium hat am gestrigen Dienstag aktuelle Zahlen zu den Inzidenz-Werten in den jeweiligen Altersgruppen veröffentlicht. Demnach sind die Zahlen im Vergleich zur vergangenen Woche in fast allen Altersgruppen gesunken. Lediglich in drei Altersgruppen bei Menschen über 65 Jahren ist eine gegenteilige Bewegung registriert worden.

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

Von MAZonline