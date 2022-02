Potsdam

Der Trend zeigt nach unten – landesweit und auch in der Landeshauptstadt. In Potsdam sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz um knapp 90 Punkte auf 1.246,5. Nun gibt es erste Öffnungsschritte, die von heute an greifen.

Die wichtigsten Zahlen am Mittwoch

► Gemeldete Neuinfektionen: 404 (Vortag: 513).

Mit gut 400 gemeldeten Neuinfektionen knackt die Zahl aller registrierten Corona-Fälle in Potsdam nun eine weitere Tausender-Marke und liegt nun bei 33.024

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.246,5 (Vortag: 1.332,1).

Die Inzidenz in Potsdam liegt damit weiter deutlich unterhalb des landesweiten Wertes von 1.616,1.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am gestrigen Dienstag bei 4,9. Damit war der Wert wieder leicht gestiegen, die Warnampel stand gestern auf Gelb. Leicht angestiegen war zuletzt auch der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS). Hier lag der Wert zuletzt bei 10,1. Damit stand die Ampel seit vier Tagen erstmals wieder im gelben Bereich.

► Corona-Patienten in Potsdam: Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam vom Dienstagmorgen wurden in den Krankenhäusern gestern insgesamt43 mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt, davon drei Personen auf der Intensivstation. Der Großteil (22 insgesamt, davon vier Intensivpatienten) wurde im Ernst-von-Bergmann-Klinikum registriert.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Warten auf Novavax: Brandenburg wartet weiter auf den Impfstoff Novavax. „Die Länder kennen immer noch keinen konkreten Liefertermin“, teilte das Gesundheitsministerium gestern in Potsdam mit. Vom Bundesgesundheitsministerium habe es dazu am Montag geheißen, dass die Auslieferung an das Zentrallager des Bundes voraussichtlich vom 23. bis 25. Februar erfolgen werde. Von dort sollen die Impfstofflieferungen an die Länder erfolgen. In Brandenburg ist dem Gesundheitsministerium zufolge vorgesehen, dass die ersten Novavax-Impfdosen an die Impfstellen der Landkreise und kreisfreien Städte sowie an Krankenhäusern gehen. Sobald das Bundesgesundheitsministerium den genauen Liefertermin bekannt gebe, werde das Land über den konkreten Start der Novavax-Impfungen informieren, erklärte Sprecher Gabriel Hesse. → LESETIPP: Wann und wo Sie den Totimpfstoff in Potsdam bekommen.

► Warten auf den Bus: In Potsdam stoppt der Impfbus in den kommenden Tagen an vier Stationen. Der erste Halt ist heute von 9 Uhr bis 15 Uhr auf dem Markt am Bassinplatz. Übermorgen, am Freitag, steht der Bus zwischen 11 Uhr und 15 Uhr am Hauptbahnhof, in Höhe der Taxistellplätze Süd und ab 15 Uhr für zwei Stunden auf der Karl-Liebknecht-Straße in Babelsberg in Höhe der Hausnummer 9. Am kommenden Samstag besteht schließlich ab 11 bis 16 Uhr die Möglichkeit den Impfbus auf dem Vorplatz am Brandenburger Tor aufzusuchen.

► Lockerungen in drei Schritten: Brandenburg lockert ab heute die Corona-Regeln und will alle größeren Beschränkungen ab 20. März fallen lassen. Am heutigen Mittwoch werden die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene aufgehoben, in Gaststätten gilt dann die 2G-Regel ohne Test- oder Boosterpflicht wie bisher. Für den Friseurbesuch ist nur die 3G-Regel vorgeschrieben, also Zutritt auch für Ungeimpfte mit negativem Test. In Museen und Tierparks werden in Räumen nur noch FFP2-Masken gebraucht. Für Demos (siehe unten) fallen Obergrenze und Maskenpflicht weg. Ab 4. März gilt dann die 3G-Regel auch in Gaststätten, für Theater und Kinos sind zusätzlich FFP2-Masken nötig. Ab 20. März sollen alle tiefgreifenden Beschränkungen fallen, wenn die Lage in Krankenhäusern das zulässt - Maskenpflicht etwa in Bussen und Bahnen und Mindestabstand soll es aber weiter geben. „Wir können uns in den nächsten Tagen und Wochen auf neue Freiheiten freuen“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). → LESETIPP: Das gilt jetzt für Kino, Theater und Konzerte.

► Unangemeldete Versammlungen werden aufgelöst: Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat die Organisatoren von Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen eindringlich aufgerufen, die Versammlungen bei der Polizei anzumelden. „Auch für die Versammlungsfreiheit gelten Regeln und dazu gehört die Anmeldung der Versammlungen“, sagte Stübgen am Dienstag. „Unsere Polizei wird nicht angemeldete Versammlungen auflösen.“ Die Zahl der Teilnehmer an nicht angemeldeten Demonstrationen sei aber schon um gut Zweidrittel zurückgegangen, sagte der Minister.

► Verlegt: Das große Heinz-Erhardt-Musicals im Nikolaisaal wird heute Abend aufgrund der Corona-Lage nicht wie geplant aufgeführt. Fans des Komikers müssen nun ein gutes Jahr warten, bis die Veranstaltung nachgeholt wird. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden.

Wer ist besonders betroffen?

Von MAZonline