Die Corona-Inzidenz für Potsdam sinkt weiter deutlich. Lag sie am Vortag noch bei über 1500, liegt sie nun bei 1259,7. Allerdings gab es am Vortag wie bislang keine Meldungen über neue Zahlen. Die Aussagekraft des Rückgangs wird sich daher erst in den kommenden Tagen zeigen.

Die wichtigsten Zahlen am Mittwoch

► Gemeldete Neuinfektionen: 359 (Vortag: 362)

Das Robert-Koch-Institut vermeldet 359 Neuinfektionen für Potsdam und damit etwas weniger als am Vortag. Die Gesamtzahl der Neuinfektionen steigt auf 27.713.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.259,7 (Vortag: 1523,8 )

Die lokale Inzidenz sinkt im Vergleich zum Vortag weiter. Allerdings wurden am Montag keine Zahlen gemeldet.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Dienstag bei 5,3. Damit ist der Wert deutlich angestiegen und liegt fast 1,5 Punkte über dem gestrigen Wert – die Warnampel steht auf Gelb, bei einer Inzidenz ab 6 springt sie jedoch um auf Rot. Davon relativ weit entfernt ist derzeit der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS). Mit einem Prozentanteil von 10,4 ist der „rote Bereich“ noch in weiter Ferne. Hier springt die Ampel bei einem Wert von 20 Prozent auf Rot.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden am Dienstag in den Krankenhäusern 58 Menschen – genauso viele wie am Vortag – mit einer Covid-19-Infektion gezählt, davon mussten fünf Personen (-3) intensivmedizinisch behandelt werden. Der Großteil (insgesamt 35 Menschen, darunter alle Intensivpatienten) der mit dem Virus infizierten Menschen liegt aktuell im Ernst-von-Bergmann-Klinikum.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Landeshauptstadt gegen den Trend: Potsdam war tagelang DER Corona-Hotspot in Brandenburg, doch seit einigen Tagen sind die Corona-Zahlen etwas rückläufig – im Gegensatz zum Landestrend: In Brandenburg steigt die Corona-Inzidenz weiter an. Gestern meldete das Robert Koch-Institut (RKI) einen Wert von 1660,8. Am Vortag lagen die Zahlen noch bei 1633,6. Mit 6892 neuen Fällen wuchs die Gesamtzahl auf 389.988. Das Bundesland liegt über dem bundesweiten Wert von 1441,0. Außerdem kamen in Brandenburg 19 neue Todesfälle hinzu, womit hier seit Pandemiebeginn 5045 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 starben. In Potsdam gibt es bisher 264 „Corona-Tote“ – unverändert seit dem 20. Januar 2022.

► Neue Therapie ab heute: Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum bietet ab dem heutigen Mittwoch eine ambulante Therapie mit so genannten monoklonalen Antikörpern an. Zielgruppe sind ältere oder gesundheitlich stark angeschlagenen Corona-Patienten. Wichtig ist, dass die Therapie kurz nach einem positiven Testergebnis begonnen wird.

► „Das macht nur die Ärzte sauer“: Seit dem gestrigen Dienstag dürfen in Potsdam auch die Apotheken gegen Corona impfen, doch bislang setzt es niemand um. Die Inhaber und ihre Vertreter kennen viele Gründe, die aktuell dagegen sprechen.

► Rückzahlung von Corona-Soforthilfen: Für die im Jahr 2020 an Unternehmen, Freiberufler und Soloselbstständige gezahlte erste Corona-Soforthilfe laufen derzeit die Prüfverfahren. Von den rund 63. 000 Empfängern im Land haben bereits 8700 Betroffene eine freiwillige Überprüfung durchgeführt, sagte eine Sprecherin der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Bis 18. März könnten die damaligen Anträge überprüft und die eventuell nicht benötigten Mittel zurückgezahlt werden. Bei Zahlungsproblemen könnten Soforthilfe-Empfänger auch Stundungen oder Ratenzahlungen beantragen. Bislang habe es 900 Gesuche gegeben, sagte die Sprecherin. Eine Telefon-Hotline stehe bereit, um Unsicherheiten zu klären und Fragen zu beantworten: (0331) 2318 2298

► Ungeimpft einkaufen: Die Brandenburger Landesregierung hat am Dienstag die Aufhebung der 2G-Regel im gesamten Einzelhandel beschlossen. Stattdessen gelte dort wie in allen Orten mit Publikumsverkehr fortan eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, teilte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Dienstag nach der Kabinettssitzung mit. Die neue Brandenburger Corona-Verordnung ist bis zum 23. Februar begrenzt.

► Ausgangssperre entfällt: Die nächtliche Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte in Hotspot-Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz über 750 soll fallen. Dieser hohe Wert herrscht aktuell in allen Brandenburger Landkreisen und kreisfreien Städten.

► Ins Restaurant nur mit 2G-plus: In Brandenburg bleibt die 2G-plus-Regel in Gaststätten vorerst bestehen - sie schreibt einen zusätzlichen negativen Test oder eine Booster-Impfung vor. „Noch ist nicht die Zeit für große Öffnungsschritte“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dazu. Das schmeckt der IHK Potsdam nicht. Ihr Präsident Peter Heydenbluth betonte gestern, dass die 2G+ Regelung „zu spürbaren Umsatzeinbrüchen“ bei den Gastronomen geführt habe, „die die Unternehmen in eine dramatisch schlechte Lage rutschen ließen“. Seine Forderung ist, da die regel im Einzelhandel abgeschafft wird, die Vorgaben auch für das Gastgewerbe zu lockern. „Alles andere wäre nicht nachvollziehbar“, so Heydenbluth.

Wer ist besonders betroffen?

Nach Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums ist die Sieben-Tages-Inzidenz seit gestern in fast allen Altersgruppen gesunken. Lediglich in der Altersgruppe ab 80-Jahren gab es der gestrigen Meldung zufolge eine Zunahme.

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

